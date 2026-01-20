María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor: "Puede haber interés de capital extranjero, especialmente, en proyectos ligados a la BLET"

La construcción, con 1,5 millones de euros de inversión extranjera hasta el pasado septiembre, se sitúa como una de las tres actividades destacadas en Córdoba por la percepción de fondos de otros países en 2025. Sin embargo, se encuentra a mucha distancia del suministro de energía, adonde han llegado 15,8 millones de euros, y la presidenta de la asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor), María Dolores Jiménez, confirma que, en este sector, «puede haber interés de capital extranjero en Córdoba, especialmente, en proyectos ligados a la base logística del Ejército de Tierra (BLET), aunque la actividad sigue siendo mayoritariamente de origen nacional».

Acerca de las previsiones para el año que acaba de comenzar, María Dolores Jiménez avanza que «esperamos que el 2026 sea un buen año, aunque nuestro sector tiene problemas que pueden afectar a esas buenas previsiones, como es la falta de mano de obra, el sistema laboral, la inseguridad jurídica y la burocracia».

Precisamente, en los últimos días, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha hecho referencia, en una entrevista concedida a este periódico, a la falta de mano de obra en la provincia. Díaz afirma que, «para muchos oficios, hay que abrir y regular de otra manera la inmigración».