Tragedia ferroviaria

Los Reyes muestran "su apoyo y afecto" a los heridos del accidente de Adamuz en el hospital Reina Sofía de Córdoba

La Casa Real difunde las imágenes junto a un mensaje de afecto para las víctimas y sus familias

Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora de las causas del descarrilamiento

Felipe VI y la reina Letizia con algunos de los niños heridos en el accidente de Adamuz, durante su visita a las víctimas y sus familias en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

Felipe VI y la reina Letizia con algunos de los niños heridos en el accidente de Adamuz, durante su visita a las víctimas y sus familias en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Córdoba

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han estado este martes en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde han visitado a los heridos del accidente ferroviario de Adamuz y a sus familias.

Antes de acudir al hospital, los Reyes han estado en el lugar de la tragedia, donde han conocido a algunos de los vecinos de Adamuz que intervinieron en el rescate en los primeros momentos. Después, se han dirigido al que quizá el lugar donde más dolor y desesperación se concentra hasta que concluya la identificación de los fallecidos: el centro cívico donde esperan las familias.

En el hospital, los Reyes han conocido a algunos de los heridos en el accidente, entre otros varios niños, en un encuentro del que la Casa Real ha facilitado las imágenes a través de sus redes sociales. Los Reyes han trasladado "su apoyo y afecto a los heridos en el terrible accidente ferroviario de Adamuz y a sus familias", dice el mensaje que acompaña a las fotografías colgadas en la red social X.

Los Reyes han estado acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, junto a otras autoridades.

