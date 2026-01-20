Los Reyes muestran "su apoyo y afecto" a los heridos del accidente de Adamuz en el hospital Reina Sofía de Córdoba

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han estado este martes en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde han visitado a los heridos del accidente ferroviario de Adamuz y a sus familias.

Antes de acudir al hospital, los Reyes han estado en el lugar de la tragedia, donde han conocido a algunos de los vecinos de Adamuz que intervinieron en el rescate en los primeros momentos. Después, se han dirigido al que quizá el lugar donde más dolor y desesperación se concentra hasta que concluya la identificación de los fallecidos: el centro cívico donde esperan las familias.

En el hospital, los Reyes han conocido a algunos de los heridos en el accidente, entre otros varios niños, en un encuentro del que la Casa Real ha facilitado las imágenes a través de sus redes sociales. Los Reyes han trasladado "su apoyo y afecto a los heridos en el terrible accidente ferroviario de Adamuz y a sus familias", dice el mensaje que acompaña a las fotografías colgadas en la red social X.

Los Reyes han estado acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, junto a otras autoridades.

En Directo

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía y las ruedas del Iryo La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro". Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

Iberia alarga hasta el 2 de febrero la ampliación de sus vuelos entre Madrid y Sevilla y Málaga Iberia añadió este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, con un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, se incorpora un vuelo extra más de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29, 31 de enero y 1 de febrero. También se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66%.

Adrián Ramírez Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas. [Lea aquí la noticia]

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press Las grúas consiguen desplazar el Iryo y abren vía para que la maquinaria llegue al Alvia Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados. Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.