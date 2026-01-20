Lorenzo López-Cubero Giménez
Lorenzo López-Cubero Giménez
Protonotario Apostólico Supernumerario y Canónigo emérito de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba
Que falleció el día 13 de enero de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus sobrinos: Hermanos García-Liñán López-Cubero, Hermanos Rubio López-Cubero, Hermanos García-Courtoy López-Cubero, Hermanos López-Cubero López, Francisco Solano Redondo Pedraza, Leonardo Carpio y Kelvin Reyes.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar el JUEVES, DÍA 22, A LAS 20:00 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
