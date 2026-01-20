Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesReyes de EspañaInvestigaciónEl héroe de AdamuzLa jueza del casoRescate de los trenesFamiliaresPsicólogosMultimedia | Así fue el accidente
instagramlinkedin

Lorenzo López-Cubero Giménez

Lorenzo López-Cubero Giménez

Lorenzo López-Cubero Giménez / CÓRDOBA

Lorenzo López-Cubero Giménez

Protonotario Apostólico Supernumerario y Canónigo emérito de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba

Que falleció el día 13 de enero de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

 Sus sobrinos: Hermanos García-Liñán López-Cubero, Hermanos Rubio López-Cubero, Hermanos García-Courtoy López-Cubero, Hermanos López-Cubero López, Francisco Solano Redondo Pedraza, Leonardo Carpio y Kelvin Reyes.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar el JUEVES, DÍA 22, A LAS 20:00 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Lorenzo López-Cubero Giménez

Identifican ya a 25 víctimas del accidente de Adamuz tras practicar la autopsia a 42 cadáveres

Identifican ya a 25 víctimas del accidente de Adamuz tras practicar la autopsia a 42 cadáveres

«Da miedo que se nos conozca por esto»: del foco mediático al cansancio, Adamuz intenta recuperar la normalidad

Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz

Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz

Los fallecidos en Córdoba el martes 20 de enero

La tragedia ferroviaria de Adamuz provoca un récord de donaciones de sangre en Córdoba superando las cifras del 11-M

Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz

Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Tracking Pixel Contents