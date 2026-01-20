Julio Rodríguez, un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz (Córdoba): "No sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro"

Julio Rodríguez, de 16 años, ha sido uno de los vecinos de Adamuz (Córdoba) que ha conversado con los Reyes de España, que le han agradecido su esfuerzo tras conocer su experiencia personal el día de la tragedia. Sin quererlo, se ha convertido en un joven héroe por su labor en el rescate. Según ha explicado a los medios de comunicación, él y su amigo Jose venían de pescar cuando vieron que estaba todo lleno de policía y ambulancias y se enteraron de que un tren había descarrilado cerca del pueblo. Los dos salieron corriendo para ver lo que había pasado y fue entonces cuando se encontraron la tragedia que estaba teniendo lugar, con decenas de personas atrapadas que intentaban salir desesperadamente del tren, a oscuras, clamando ayuda.

"Fuimos los primeros en llegar", asegura, "intentamos ayudar a la gente en todo lo que pudimos, sacar a todos los que estaban en el IRYO que podían moverse y luego, cuando vino la Policía y Guardia Civil fuimos a ayudar a los que estaban en el otro tren, al Alvia, que estaba más alejado". Doña Letizia y Don Felipe les preguntaron cómo fueron capaces de hacer algo así. Según ha confesado sincero, "no sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro, no podía parar de ayudar, hice el trayecto desde el Alvia al IRYO un montón de veces, por eso me han felicitado los reyes, me han dicho que lo que hice es un ejemplo, un gesto muy bonito". Asegura que lo que vivió es muy duro y que cuando les han preguntado si está bien o si lo que ha visto le ha dejado alguna secuela. De momento, cree que no, puede dormir, pero no sabe si cuando pasen unos días estará igual.

El Rey Felipe saluda a Julio Rodríguez en la zona cero, en Adamuz. / Manuel Murillo

Un joven ejemplar

Con él estaban sus padres, Julio Rodríguez y Elisabeth Ayllón, que se han mostrado muy orgullosos de que su hijo estuviera socorriendo a los heridos y del arrojo que tuvo en un momento tan difícil. "Fue muy valiente y la verdad es que estamos impresionados por su comportamiento, los reyes nos han dicho que se enorgullecen de que haya jóvenes como él".

Entre las personas que rescató Julio había un niño de diez años con quien ha podido hablar después. Según su madre, el niño iba con su madre, el padre, la abuela y dos primos. "Rescaté a un niño, no recuerdo su nombre, pero hablé ayer con la madre, el padre estaba grave en la UCI", afirma.

Su madre estuvo con él aquella noche ayudando en el rescate. "Yo no vi mucho porque no quería mirar, además todo estaba oscuro, él fue quien lo vio todo". Recuerda que cuando llegaron al Alvia, había efectivos sacando a gente por una escalera. Ella misma ayudó a una señora mayor: "El trayecto era muy largo andando y, a oscuras, se nos hizo eterno". Para seguir, cogió una camilla junto a una sanitaria para poder trasladar a los heridos que iban viendo y entre las dos acudían a los vagones mientras su hijo intentaba ayudar en el otro tren. "Se veía a mucha gente malherida, con la cara ensangrentada, muchas cosas desagradables, la gente del Alvia estaba desesperada porque estuvo mucho más tiempo esperando y pensaban que no iban a ir a rescatarlos".

En Directo

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía y las ruedas del Iryo La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro". Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

Iberia alarga hasta el 2 de febrero la ampliación de sus vuelos entre Madrid y Sevilla y Málaga Iberia añadió este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, con un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, se incorpora un vuelo extra más de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29, 31 de enero y 1 de febrero. También se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66%.

Adrián Ramírez Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas. [Lea aquí la noticia]

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press Las grúas consiguen desplazar el Iryo y abren vía para que la maquinaria llegue al Alvia Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados. Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.