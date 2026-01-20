Julia Cepas, voluntaria de Protección Civil de Adamuz tras el accidente ferroviario de Córdoba: "Desde esa noche, duermo mal, tengo muchos nervios y como frío dentro"

Julia Cepas es vecina de Adamuz y una de las voluntarias de Protección Civil que el domingo por la noche acudió al lugar del descarrilamiento para ayudar a las víctimas. Hoy ha estado presente en la visita de los Reyes de España a la zona cero y ha vuelto por primera vez al lugar donde se vivió la pesadilla, donde ha recordado lo que vio. "Cuando alertaron de lo que había ocurrido, vino mi marido a casa, que también está en Protección Civil, con el jefe y otro compañero y me dijo 'esto es gordo', y me pidió que me fuera a Jefatura con un policía local".

Cuando se sumó a las labores de rescate, estuvo primero en el tren IRYO ayudando junto a los bomberos a sacar a los que intentaban salir de los vagones y después en el Alvia, a unos 500 metros de distancia, en una zona de difícil acceso. "Llevábamos palas, unas camillas duras, para traer a los enfermos que estaban heridos porque allí, al otro lado de la vía, no podían entrar las ambulancias y había que traerlos hasta esta zona primera donde estaban todos los sanitarios". Asegura que la respuesta fue masiva. "Era un domingo por la noche, en pleno mes de enero, pero aquí se presentó todo el mundo". Julia asegura que todos los que acudieron aquella noche "son una maravilla de personas".

El Rey saluda a Julia Cepas, voluntaria de Protección Civil de Adamuz tras el accidente ferroviario de Córdoba. / Manuel Murillo

Imágenes grabadas para siempre

Hay imágenes que se le han quedado grabadas en la retina. "Me impresionó ver cómo los bomberos sacaban por el techo de un vagón a dos personas con las caderas rotas, uno de ellos una mujer que tendría 35 años, y un hombre más grande, que aunque pesaba más lo sacaron de momento y se lo llevaron", asegura, "se veía a la gente con heridas, con la cara llena de sangre, pero andando, algunos tendrían solo un golpe, pero la sangre es muy escandalosa". También recuerda a "otro hombre con un brazo roto que casi se desmaya porque no podía aguantar el dolor".

Cuando llegaron los sanitarios, montaron el puesto de 061 y fueron atendiendo a los que iban sacando de los vagones. "Fue todo una locura, no sabías dónde atender, dónde acudir, había tanta gente pidiendo ayuda". En muy poco tiempo, se movilizaron para traer grupos electrógenos y lámparas pero "en muchos sitios íbamos a oscuras, estaba organizado todo, pero en una situación así todo era un caos, había gente por todas partes, heridos muy graves y heridos más leves, fue algo horrible".

No puede olvidar lo que sucedió aunque no tiene demasiadas imágenes nítidas en la memoria. "Al ser de noche no se veía bien el horror que estaba ocurriendo", señala, "al volver de día, me he dado cuenta de lo que no vimos y he pensado Dios mío, si esto lo vemos de día...". Cuando intenta dormir, le cuesta. "Desde esa noche duermo muy mal, tengo muchos nervios y como frío dentro por todo lo que se vivió aquí".

En Directo

Concentración en la estación de trenes de Córdoba. / CÓRDOBA El sector ferroviario de Córdoba muestra su pesar por el accidente de Adamuz con un minuto de silencio ante la estación Julio Anguita El sector ferroviario de Córdoba se ha unido hoy en una concentración a las puertas de la estación Córdoba-Julio Anguita para mostrar su pesar por las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en la localidad de Adamuz y en solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos en el siniestro. A la multitudinaria concentración se ha sumado la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, quien ha vuelto a desear “una pronta recuperación a las ciento de personas heridas en el trágico accidente, especialmente, a las personas que se encuentran en una situación de mayor gravedad”. Borrego quiso poner de relieve “la profesionalidad de los distintos servicios públicos que están actuando desde el primer momento en este horroroso siniestro” y remarcó que “habrá que realizar una investigación en profundidad para aclarar las causas del accidente, pero ahora mismo, lo importante son las víctimas y sus familias”.

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía y las ruedas del Iryo La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro". Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

Iberia alarga hasta el 2 de febrero la ampliación de sus vuelos entre Madrid y Sevilla y Málaga Iberia añadió este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, con un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, se incorpora un vuelo extra más de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29, 31 de enero y 1 de febrero. También se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66%.

Adrián Ramírez Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas. [Lea aquí la noticia]