Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"

La desesperación se hace patente entre los familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. El centro cívico de Poniente Sur, en Córdoba capital, es el lugar en el que madres, padres, hermanos o cuñados esperan, y desesperan, aguardando a tener noticias de sus familiares. Uno de ellos es Javier, cuñado de Agustín Fadón, trabajador del Alvia siniestrado y del que todavía no tienen noticias.

Como relata Fran, "ya es demasiada espera, es demasiado tiempo, no es normal que no tengamos noticias", afirma desesperado. Agustín viajaba en el Alvia de Madrid a Huelva porque formaba parte de la tripulación, en concreto, estaba en el vagón de la cafetería. Según han podido saber de un compañero suyo, del que sí se tienen noticias, Agustín fue un momento al baño, al vagón dos, y fue ahí cuando se produjo el accidente.

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. / PAULA RUIZ

Desde ese momento, cuenta su cuñado, no se sabe nada de él Además, tampoco da señal su teléfono móvil, que sale como apagado cada vez que han intentado contactar.

Lo que sí saben es que no está registrado en ningún hospital, y la madre de Agustín ya ha ido a la Guardia Civil a dejar su ADN para posibles cotejos. La familia de Agustín ha puesto su imagen por todas las redes sociales, en busca de algún tipo de información sobre este hombre de 39 años.

En Directo

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en la zona cero del accidente en Adamuz. / Manuel Murillo Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz Los Reyes don Felipe y doña Letizia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.

Noelia Santos Familiares de 41 desaparecidos aguardan noticias en el centro cívico Poniente Sur La Junta de Andalucía acaba de informar de que, en estos momentos, en el centro cívico Poniente Sur hay familiares de 41 desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. De momento, las noticias no corren con la celeridad que desearían estos familiares, que reconocen estar "desesperados" ante la falta de noticias.