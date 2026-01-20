Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesReyes de EspañaInvestigaciónRescate de los trenesFamiliaresPsicólogosCIAF"Milagro de la Virgen"Multimedia | Así fue el accidente
instagramlinkedin

Testimonio

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"

Agustín Fadón, tripulante del Alvia, estaba en la cafetería del tren y fue al baño cuando se produjo el trágico siniestro

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Javier muestra una foto de su cuñado, Agustín Fadón, que viajaba en el Alvia.

Javier muestra una foto de su cuñado, Agustín Fadón, que viajaba en el Alvia. / PAULA RUIZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La desesperación se hace patente entre los familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. El centro cívico de Poniente Sur, en Córdoba capital, es el lugar en el que madres, padres, hermanos o cuñados esperan, y desesperan, aguardando a tener noticias de sus familiares. Uno de ellos es Javier, cuñado de Agustín Fadón, trabajador del Alvia siniestrado y del que todavía no tienen noticias.

Como relata Fran, "ya es demasiada espera, es demasiado tiempo, no es normal que no tengamos noticias", afirma desesperado. Agustín viajaba en el Alvia de Madrid a Huelva porque formaba parte de la tripulación, en concreto, estaba en el vagón de la cafetería. Según han podido saber de un compañero suyo, del que sí se tienen noticias, Agustín fue un momento al baño, al vagón dos, y fue ahí cuando se produjo el accidente.

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz.

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. / PAULA RUIZ

Desde ese momento, cuenta su cuñado, no se sabe nada de él Además, tampoco da señal su teléfono móvil, que sale como apagado cada vez que han intentado contactar.

Noticias relacionadas y más

Lo que sí saben es que no está registrado en ningún hospital, y la madre de Agustín ya ha ido a la Guardia Civil a dejar su ADN para posibles cotejos. La familia de Agustín ha puesto su imagen por todas las redes sociales, en busca de algún tipo de información sobre este hombre de 39 años.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz (Córdoba) e identifican a diez personas

Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz (Córdoba) e identifican a diez personas

El juzgado de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente de Adamuz

El juzgado de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente de Adamuz

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia: "Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío"

Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia: "Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío"

Accidente de tren en Adamuz, en directo: los investigadores buscan en el vagón 6 del Iryo las claves del accidente

La presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería: "A los familiares hay que ayudarles a afrontar la realidad, que no es buena"

La presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería: "A los familiares hay que ayudarles a afrontar la realidad, que no es buena"

La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana

La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidentede Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidentede Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"
Tracking Pixel Contents