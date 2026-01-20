La inversión extranjera registrada hasta septiembre en Córdoba supera ya la cifra de 2024

La inversión extranjera crece en Córdoba, en paralelo al desarrollo empresarial que experimenta la provincia en los últimos años. A falta de conocer el balance completo de 2025, la información del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pone de relieve que los 23,7 millones de euros recibidos hasta el pasado mes de septiembre representan ya un incremento del 11% respecto al dato global de 2024, cuando llegaron 21,3 millones a la provincia.

La tendencia, además, es llamativa si se tiene en cuenta que en España se ha contabilizado una inversión bruta de 18.896 millones de euros hasta el noveno mes del año pasado y este resultado supone una caída anual del 28%.

La estadística de este ministerio no ofrece datos provinciales anteriores a 2024. Asimismo, a partir de ese ejercicio se introdujeron cambios en la información (añadiendo otras operaciones de inversión exterior), por lo que el resultado tampoco sería directamente comparable. La inversión exterior directa contempla operaciones relativas a distintas formas de participación en el capital de las empresas (acciones y otras), la financiación entre empresas vinculadas, los beneficios reinvertidos y la inversión en inmuebles.

Las últimas cifras invitan al optimismo y apuntan a una tendencia de crecimiento, a pesar de que Córdoba figura en los últimos puestos del ranking nacional. El territorio ocupa la décima posición por la cola y, en Andalucía, solo Almería tiene una posición inferior, con 1,85 millones de euros de inversión exterior en el periodo analizado.

Incremento en Andalucía

Hasta la provincia de Jaén han llegado 33,24 millones de euros; en Huelva han registrado 33,8; en Granada, 70,8; en Málaga, 106,6; en Cádiz, 140 millones, y Sevilla ocupa la cuarta posición del país por el capital exterior recibido, con 681 millones de euros durante los tres primeros trimestres de 2025.

Así las cosas, la comunidad autónoma es la cuarta región española por la inversión de otros países, con 1.091 millones de euros. En todo 2024, Andalucía recibió 971 millones, por lo que el resultado parcial de 2025 ya supera en un 12% ese dato, en línea con lo ocurrido en Córdoba.

En España, Comunidad de Madrid es la principal perceptora de fondos extranjeros, con 10.259 millones de euros hasta septiembre, pero la cifra ha caído un 61% anual en comparación con el resultado total de 2024. Habrá que esperar a conocer la actividad del último trimestre para analizar el resultado definitivo.

Suministros energéticos

En cuanto a los sectores de actividad que han recibido fondos extranjeros en Córdoba, una buena parte ha ido al capítulo de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, con 15,8 millones de euros hasta septiembre. En segundo lugar aparecen las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, con 5,2 millones de euros, y el tercer sector más beneficiado es la construcción de edificios, con 1,5 millones de euros. A mucha distancia aparecen otras actividades como los servicios de alojamiento (690.000 euros); la fabricación de maquinaria (206.000) y la agricultura y ganadería (200.000).

A diferencia de estos resultados, en el año 2024 sobresalieron las inversiones extranjeras realizadas en el comercio al por mayor, con 7,8 millones de euros; de nuevo, también las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, con 8 millones de euros, y en la confección de prendas de vestir, un sector adonde llegaron 1,5 millones de euros.

En cuanto al origen de las inversiones, 17,6 millones de euros han procedido de países europeos en 2025; dos millones, de América del Norte; cerca de 900.000 euros, de Latinoamérica, y, en concreto, 3,3 millones han llegado del país de Bahrein.