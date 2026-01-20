Qué hacer hoy en Córdoba, martes 20 de enero de 2026

Cinefórum

Proyección de ‘Piedra, papel o tijera’

Dentro del ciclo Cineforum se proyectará la película bajo el título Piedra, papel o tijera, con Nacho Guerreros, Luisa Gavasa, Cuca Escribano, Saida Benzal y Raúl Tejón.

CÓRDOBA. Sede COE Córdoba. Escritora Emilia Pardo Bazán, 7. 18.00 horas.

Biblioteca Viva de al-Andalus

Conferencia a cargo de María del Carmen Sánchez Solís

Tendrá lugar la conferencia Omar ben Hafsún: ‘Umar Ibn Hafsūn: de «principal entre los moros» a «Pelayo de Andalucía», por María del Carmen Sánchez Solís, Universidad de Burgos.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Literatura infantil

Sesiónes de lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Moreras (C/ Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso – Pasaje de la Candelaria Heredia – Miralbaida), a cargo de Ángela Sánchez y Lúa, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso. 17.00 horas. Literatura infantil

Literatura infantil

Biblioteca para Bebés

En la Biblioteca Arrabal del Sur, habrá sesión de la Biblioteca para Bebés, o Bebeteca, ciclo dirigido a bebés de 0 a 36 meses, acompañados de sus padres o madres, para el disfrute de los cuentos a través de los cinco sentidos. La sesión estará a cargo Pilar

Nicolás.

CÓRDOBA. Biblioteca Arrabal del Sur. Camino Viejo de Almodóvar s/n. 17.30 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.