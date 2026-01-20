Habilitado un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Desde que se conociera la noticia de la tragedia ferroviaria ocurrida en el término de Adamuz, la Iglesia de Córdoba ha estado a disposición de las víctimas y las autoridades para ofrecer su ayuda en todas las necesidades que han ido surgiendo, tal y como ha señalado este martes la Diócesis de Córdoba.

En Córdoba, desde este martes se ha habilitado un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas de este fatídico suceso en el centro cívico de Poniente Sur, el punto de apoyo para las familias de las víctimas, "un lugar donde la desesperación y la espera hacen mella en busca de cualquier indicio sobre el paradero de sus seres queridos".

Ropa y objetos personales de los viajeros que aún pueden observarse en las vías. / MANUEL MURILLO

Los sacerdotes Leopoldo Rivero y Manuel Sánchez han querido desplazarse hasta allí y permanecer en una sala habilitada para recibir “con privacidad” a todas aquellas personas que necesitan atención espiritual y escucha. “La Iglesia se pone al servicio de la atención espiritual tan necesaria en este momento”, asegura Rivero.

Consolar y apoyar a las víctimas

Ambos se quedarán en el Centro Cívico de Poniente Sur durante todo el día y, además, está previsto que a lo largo de la jornada se sumen también otros sacerdotes con el objetivo de consolar y apoyar a las víctimas de este brutal accidente ferroviario. “Con la atención de los psicólogos, derivarán a las familias que lo necesiten a los sacerdotes para poder estar con ellas, acompañarlos y orar para que sientan el calor, la cercanía y el consuelo”, subraya Rivero.

En Directo

Noelia Santos Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidentede Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias" La desesperación se hace patente entre los familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. El centro cívico de Poniente Sur, en Córdoba capital, es el lugar en el que madres, padres, hermanos o cuñados esperan, y desesperan, aguardando a tener noticias de sus familiares. Uno de ellos es Javier, cuñado de Agustín Fadón, trabajador del Alvia siniestrado y del que todavía no tienen noticias. [Lea aquí la noticia al completo]

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en la zona cero del accidente en Adamuz. / Manuel Murillo Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz Los Reyes don Felipe y doña Letizia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.

Noelia Santos Familiares de 41 desaparecidos aguardan noticias en el centro cívico Poniente Sur La Junta de Andalucía acaba de informar de que, en estos momentos, en el centro cívico Poniente Sur hay familiares de 41 desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. De momento, las noticias no corren con la celeridad que desearían estos familiares, que reconocen estar "desesperados" ante la falta de noticias.