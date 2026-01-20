Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Habilitado un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Los presbíteros estarán en el Centro Cívico de Poniente Sur ofreciendo una atención permanente a quien lo necesite

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Puerta del centro cívico Poniente Sur de Córdoba, donde permanecen los familiares de los desaparecidos.

Puerta del centro cívico Poniente Sur de Córdoba, donde permanecen los familiares de los desaparecidos. / PAULA RUIZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Desde que se conociera la noticia de la tragedia ferroviaria ocurrida en el término de Adamuz, la Iglesia de Córdoba ha estado a disposición de las víctimas y las autoridades para ofrecer su ayuda en todas las necesidades que han ido surgiendo, tal y como ha señalado este martes la Diócesis de Córdoba.

En Córdoba, desde este martes se ha habilitado un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas de este fatídico suceso en el centro cívico de Poniente Sur, el punto de apoyo para las familias de las víctimas, "un lugar donde la desesperación y la espera hacen mella en busca de cualquier indicio sobre el paradero de sus seres queridos".

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba

Ropa y objetos personales de los viajeros que aún pueden observarse en las vías. / MANUEL MURILLO

Los sacerdotes Leopoldo Rivero y Manuel Sánchez han querido desplazarse hasta allí y permanecer en una sala habilitada para recibir “con privacidad” a todas aquellas personas que necesitan atención espiritual y escucha. “La Iglesia se pone al servicio de la atención espiritual tan necesaria en este momento”, asegura Rivero.

Consolar y apoyar a las víctimas

Ambos se quedarán en el Centro Cívico de Poniente Sur durante todo el día y, además, está previsto que a lo largo de la jornada se sumen también otros sacerdotes con el objetivo de consolar y apoyar a las víctimas de este brutal accidente ferroviario. “Con la atención de los psicólogos, derivarán a las familias que lo necesiten a los sacerdotes para poder estar con ellas, acompañarlos y orar para que sientan el calor, la cercanía y el consuelo”, subraya Rivero.

