Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria
La Guardia Civil traslada de Córdoba a Madrid las muestras de ADN de los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

Las muestras de Málaga, Huelva y Sevilla llegaron a Córdoba en helicóptero y son llevadas a la capital española

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Llegan a Madrid las muestras de ADN recogidas en los puntos habilitados en Huelva, Córdoba, Málaga y Sevilla

Llegan a Madrid las muestras de ADN recogidas en los puntos habilitados en Huelva, Córdoba, Málaga y Sevilla

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Las muestras de ADN recogidas a familiares directos en Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla han sido trasladadas a Madrid para avanzar en el proceso de identificación de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz.

Tras su recogida por la Guardia Civil en los puntos habilitados de esas provincias, las muestras se concentraron en Córdoba, adonde llegaron en helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, y desde allí se remiten de forma conjunta al laboratorio de Criminalística en Madrid, donde se realizará el cotejo genético. El reconocimiento de las víctimas se realiza prioritariamente mediante huellas dactilares y, en caso de no ser posible, mediante estas pruebas de ADN recogidas por la Guardia Civil desde el lunes.

Tal y como señalaron fuentes de la Guardia Civil, dichas oficinas de recogida de muestras seguirán por el momento operativas por si más familiares de víctimas del siniestro se personasen en ellas. Sin embargo, evitaron dar una cifra sobre cuántas personas pasaron por ellas desde el lunes.

Familiares de los afectados del accidente ferroviario en Adamuz se hacen pruebas de ADN en la comandancia de la Guardia Civil

Familiares de los afectados del accidente ferroviario en Adamuz se hacen pruebas de ADN en la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. / Víctor Castro

La comandancia de la Guardia Civil de Córdoba llevó a cabo el lunes una toma de muestras de ADN en su sede de la avenida Medina Azahara, donde se atendió a los familiares de las víctimas. Los mismos agentes llevaron a cabo la recogida, no se necesita presencia de sanitarios, ya que se realiza con un froctis bucal de forma rápida. Esa misma mañana se establecieron estas oficinas en las comandancias de Huelva, Sevilla y Málaga, en la que reclamaban a los familiares, además de una muestra de ADN, cualquier dato que pueda ser importante para la identificación de las víctimas, por lo que recomendaban llevar fotografías o información sobre rasgos físicos característicos, como tatuajes o cicatrices.

Finalizan las autopsias

Hasta la noche de este lunes se habían recibido ya 38 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia, y se habían realizado todas las autopsias. El total de personas plenamente identificadas asciende a diez, todas ellas identificadas a través de las huellas dactilares.

El proceso de identificación de las víctimas se está realizando de forma minuciosa y coordinada. Cuando llega un cuerpo, se traslada a las instalaciones habilitadas para la autopsia y tras ello se elabora un informe detallado y se cotejan los datos recogidos por la Guardia Civil en el levantamiento, incluyendo huellas dactilares, DNI, efectos personales, la situación y lugar donde la persona fue hallada y cualquier otra información disponible sobre su identidad. Este procedimiento es lento porque requiere verificar exhaustivamente todos los datos para evitar errores. Una vez completado, la información se remite a la jueza, que es quien certifica oficialmente la identidad.

Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz

Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz

Julio Rodríguez, un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz: "No sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro"

Julio Rodríguez, un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz: "No sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro"

Primeras impresiones en la antesala de la Mezquita-Catedral de Córdoba: así son las visitas al centro de recepción e información

Primeras impresiones en la antesala de la Mezquita-Catedral de Córdoba: así son las visitas al centro de recepción e información

La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, en directo: los investigadores buscan en el vagón 6 del Iryo las claves del accidente

Defensa continúa con la preparación de las obras de la Base Logística y amplía las visitas a La Rinconada para empresas interesadas

Defensa continúa con la preparación de las obras de la Base Logística y amplía las visitas a La Rinconada para empresas interesadas

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Una plaza de «mucho trabajo» y «falta de personal»: así es el juzgado que asume la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Una plaza de «mucho trabajo» y «falta de personal»: así es el juzgado que asume la investigación del accidente ferroviario de Adamuz
