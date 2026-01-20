La Guardia Civil traslada de Córdoba a Madrid las muestras de ADN de los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

Las muestras de ADN recogidas a familiares directos en Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla han sido trasladadas a Madrid para avanzar en el proceso de identificación de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz.

Tras su recogida por la Guardia Civil en los puntos habilitados de esas provincias, las muestras se concentraron en Córdoba, adonde llegaron en helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, y desde allí se remiten de forma conjunta al laboratorio de Criminalística en Madrid, donde se realizará el cotejo genético. El reconocimiento de las víctimas se realiza prioritariamente mediante huellas dactilares y, en caso de no ser posible, mediante estas pruebas de ADN recogidas por la Guardia Civil desde el lunes.

Tal y como señalaron fuentes de la Guardia Civil, dichas oficinas de recogida de muestras seguirán por el momento operativas por si más familiares de víctimas del siniestro se personasen en ellas. Sin embargo, evitaron dar una cifra sobre cuántas personas pasaron por ellas desde el lunes.

Familiares de los afectados del accidente ferroviario en Adamuz se hacen pruebas de ADN en la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. / Víctor Castro

La comandancia de la Guardia Civil de Córdoba llevó a cabo el lunes una toma de muestras de ADN en su sede de la avenida Medina Azahara, donde se atendió a los familiares de las víctimas. Los mismos agentes llevaron a cabo la recogida, no se necesita presencia de sanitarios, ya que se realiza con un froctis bucal de forma rápida. Esa misma mañana se establecieron estas oficinas en las comandancias de Huelva, Sevilla y Málaga, en la que reclamaban a los familiares, además de una muestra de ADN, cualquier dato que pueda ser importante para la identificación de las víctimas, por lo que recomendaban llevar fotografías o información sobre rasgos físicos característicos, como tatuajes o cicatrices.

Finalizan las autopsias

Hasta la noche de este lunes se habían recibido ya 38 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia, y se habían realizado todas las autopsias. El total de personas plenamente identificadas asciende a diez, todas ellas identificadas a través de las huellas dactilares.

El proceso de identificación de las víctimas se está realizando de forma minuciosa y coordinada. Cuando llega un cuerpo, se traslada a las instalaciones habilitadas para la autopsia y tras ello se elabora un informe detallado y se cotejan los datos recogidos por la Guardia Civil en el levantamiento, incluyendo huellas dactilares, DNI, efectos personales, la situación y lugar donde la persona fue hallada y cualquier otra información disponible sobre su identidad. Este procedimiento es lento porque requiere verificar exhaustivamente todos los datos para evitar errores. Una vez completado, la información se remite a la jueza, que es quien certifica oficialmente la identidad.

En Directo

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado El Gobierno preparará con la Junta de Andalucía un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según avanzaron este martes fuentes gubernamentales. Lee aquí la información completa.

Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande Mónica Gallego tiene todavía muy vivas en su cabeza las imágenes que vivió el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Ella viajaba en el segundo vagón del tren de Iryo Málaga-Madrid que, sobre las 19.40 horas, descarriló y chocó con otro tren de Renfe. Esta joven malagueña, que salió afortunadamente ilesa del accidente ferroviario, esquivó un destino que podía haber sido fatídico por pequeños detalles como decidirse a llevar, por consejo de su madre, un par de maletas grandes en su viaje a Madrid, algo que cuando realizó a última hora la reserva del billete la situó en la parte delantera del convoy, en clase preferente, y no en los vagones finales, que fueron los que descarrilaron. Mónica, de 26 años, ha aprobado recientemente unas oposiciones y el domingo viajaba a Madrid para incorporarse a un curso formativo que empezaba el lunes. La joven relata a este periódico sus vivencias a partir del momento en que se produjo al siniestro. "Yo iba estudiando en mi asiento, hacía unos minutos que habíamos pasado por Córdoba, y de pronto el tren dio un gran frenazo. Me choqué contra la mesa, que la tenía bajada, y contra el asiento de delante, pero fue lo único que me pasó; yo salí ilesa completamente", comenta la joven, que no duda en destacar cómo el empeño de su madre en que llevara un equipaje más voluminoso para que se llevase a Madrid todo lo que necesitaba ha sido decisivo en este desenlace. Aquí tienes la información.

Ascienden a 42 los fallecidos en el accidente de Adamuz El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andaucía, Antonio Sanz ha confirmado el fallecido número 42 por el accidente en Adamuz en una entrevista en directo en Antena 3.

Noelia Santos Las cifras de Cruz Roja sobre el terreno Cruz Roja continúa con un dispositivo desplegado en varias provincias andaluzas con motivo del accidente ferroviario de Adamuz. En el municipio sigue colaborando en el puesto de mando, mientras que en Córdoba capital atienden a familiares de las víctimas. Allí se ha intervenido ya a más de 170 personas. En Huelva desarrollan actividades de atención psicosocial en la Jefatura de Policía a la Comandancia de la Civil. Aquí hay un equipo de más de diez profesionales que ha atendido ya a más de 130 personas. Por último, en Málaga, Cruz Roja lleva a cabo una actividad de información y atención a personas afectadas en la estación de tren.