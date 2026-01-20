Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde el Centro Cívico de Poniente Sur

Fran Vicente, psicólogo, sobre los familiares de los desaparecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba): "Están demostrando una fortaleza brutal"

Unos 150 voluntarios de Cruz Roja atienden a 300 personas desde que se produjo el trágico suceso

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Fran Vicente, psicólogo de Cruz Roja, atiende a los medios de comunicación frente al centro cívico Poniente Sur.

Fran Vicente, psicólogo de Cruz Roja, atiende a los medios de comunicación frente al centro cívico Poniente Sur. / LOLA RUIZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La noche ha sido larga en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, y el día también apunta a una situación similar. Allí, junto a la plaza de toros de la capital, han pasado la noche unos 50 familiares de personas desaparecidas como consecuencia del accidente ferroviario que se produjo en la tarde noche del pasando domingo en Adamuz. Algunos otros han decidido irse a un hotel, a asearse y a descansar en la medida de lo posible.

Junto a estos familiares hay día y noche voluntarios de Cruz Roja, sobre todo psicólogos, que prestan labores de acompañamiento en momentos tan complicados. Fran Vicente es uno de ellos, y esta mañana atendía pacientemente a los medios de comunicación. Vicente reconocía que los familiares "están demostrando una fortaleza brutal" a la hora, añadía, "de asumir la difícil situación que tienen".

Psicólogo cruz roja

Fran Vicente, psicólogo de Cruz Roja, a las puertas del centro cívico Poniente Sur de Córdoba. / Lola Ruiz

Sobre la labor de acompañamiento, este psicólogo explicaba que la clave, y lo que todo el mundo desea dentro de ese centro cívico es que "la información fluya". Al final, "lo que ellos quieren es descansar, recuperar a sus familiares", comentaba Vicente. "Nosotros vamos a intentar seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es la contención emocional, acompañar en todo el proceso cuando se les comunique la situación, acompañarlos con los servicios sociales, con los servicios funerarios y con todos los trámites que necesiten", añadía el psicólogo.

Punto de atención de Cruz Roja junto al Centro Cívico Poniente Sur.

Punto de atención de Cruz Roja junto al Centro Cívico Poniente Sur. / Manuel Murillo

"Lo que se puede decir es que el sentimiento de dolor e ira es normal"

Sobre las palabras que pueden decirse al familiar de una persona desaparecida, Vicente explicaba que además del acompañamiento también es habitual decirle que "ese sentimiento que tiene de rabia, de dolor o de ira es totalmente normal y hay que acompañarlos, nuestro papel es estar cerca de ellos".

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba

Vista de las vías donde se produjo el accidente de Adamuz donde puede observarse el tren de Iryo que descarriló. / Manuel Murillo

Pero todo ello, agregaba, "respetando su zona vital, su entorno" porque "al final las personas que mejor pueden acompañarlos son sus familiares, sus redes de apoyo y aquellos con quienes tienen confianza".

Más de 300 voluntarios

Desde que se produjo el fatídico accidente el pasado domingo, hasta 300 voluntarios de Cruz Roja han colaborado en distintas tareas que han ido surgiendo. Fran Vicente ha informado de que han sido unos 300 voluntarios los que han atendido a 150 personas en estos dos días.

