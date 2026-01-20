Fran Vicente, psicólogo, sobre los familiares de los desaparecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba): "Están demostrando una fortaleza brutal"

La noche ha sido larga en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, y el día también apunta a una situación similar. Allí, junto a la plaza de toros de la capital, han pasado la noche unos 50 familiares de personas desaparecidas como consecuencia del accidente ferroviario que se produjo en la tarde noche del pasando domingo en Adamuz. Algunos otros han decidido irse a un hotel, a asearse y a descansar en la medida de lo posible.

Junto a estos familiares hay día y noche voluntarios de Cruz Roja, sobre todo psicólogos, que prestan labores de acompañamiento en momentos tan complicados. Fran Vicente es uno de ellos, y esta mañana atendía pacientemente a los medios de comunicación. Vicente reconocía que los familiares "están demostrando una fortaleza brutal" a la hora, añadía, "de asumir la difícil situación que tienen".

Fran Vicente, psicólogo de Cruz Roja, a las puertas del centro cívico Poniente Sur de Córdoba. / Lola Ruiz

Sobre la labor de acompañamiento, este psicólogo explicaba que la clave, y lo que todo el mundo desea dentro de ese centro cívico es que "la información fluya". Al final, "lo que ellos quieren es descansar, recuperar a sus familiares", comentaba Vicente. "Nosotros vamos a intentar seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es la contención emocional, acompañar en todo el proceso cuando se les comunique la situación, acompañarlos con los servicios sociales, con los servicios funerarios y con todos los trámites que necesiten", añadía el psicólogo.

Punto de atención de Cruz Roja junto al Centro Cívico Poniente Sur. / Manuel Murillo

"Lo que se puede decir es que el sentimiento de dolor e ira es normal"

Sobre las palabras que pueden decirse al familiar de una persona desaparecida, Vicente explicaba que además del acompañamiento también es habitual decirle que "ese sentimiento que tiene de rabia, de dolor o de ira es totalmente normal y hay que acompañarlos, nuestro papel es estar cerca de ellos".

Vista de las vías donde se produjo el accidente de Adamuz donde puede observarse el tren de Iryo que descarriló. / Manuel Murillo

Pero todo ello, agregaba, "respetando su zona vital, su entorno" porque "al final las personas que mejor pueden acompañarlos son sus familiares, sus redes de apoyo y aquellos con quienes tienen confianza".

Más de 300 voluntarios

Desde que se produjo el fatídico accidente el pasado domingo, hasta 300 voluntarios de Cruz Roja han colaborado en distintas tareas que han ido surgiendo. Fran Vicente ha informado de que han sido unos 300 voluntarios los que han atendido a 150 personas en estos dos días.

En Directo

Noelia Santos Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible" Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Los taxistas realizan servicios gratuitos para los familiares Los taxistas de Córdoba están realizando servicios gratuitos para los familiares de las víctimas del accidente de tren en Adamuz. Disponen para ello de un número de abonado específico. Los taxis se acumulan en las paradas de las estaciones de trenes y autobuses. Según han comentado algunos conductores, se optó por activar a toda la plantilla, que habitualmente descansa por turnos. No está habiendo la demanda esperada de taxis, aunque el mismo día del accidente hubo una media docena de servicios hasta Madrid para pasajeros que tenían que tomar vuelos.

Rafael Verdú Comienzan a llegar los primeros autobuses del enlace de Renfe Comienzan a llegar los primeros autobuses con pasajeros que realizan el enlace Córdoba-Villanueva de Córdoba. Una media docena de autobuses aguardan en la estación Córdoba-Julio Anguita para realizar estos servicios establecidos por Renfe. Los primeros convoyes transportan 15-20 pasajeros.

La Junta espera que hoy martes se tenga la identificación de todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado en que este martes todos los fallecidos en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) hayan sido identificados y se les puede comunicar a las familias. En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que lo más importante en este momento es que las personas que están ingresadas, 13 de ellas en la UCI, evolucionen favorablemente, y que también se termine de identificar a todos los fallecidos, una cifra que se ha elevado a 41. [Lea aquí la noticia al completo]