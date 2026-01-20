La Fiscalía pide nueve años de prisión al acusado de apuñalar en el cuello a un conductor de un patinete en Córdoba

La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para el acusado de una supuesta agresión con arma blanca ocurrida en Córdoba el 18 de mayo de 2025, al considerar que los hechos constituyen un delito de asesinato en grado de tentativa. El escrito, presentado ante la Audiencia Provincial, describe cómo el procesado atacó presuntamente por la espalda a la víctima con una navaja tras un enfrentamiento previo, causándole una herida grave en el cuello que "pudo haberle provocado la muerte de no haber recibido atención médica inmediata".

Según la información de la abogada de la víctima, María del Mar Jiménez, los hechos ocurrieron sobre las 21.45 horas del 18 de mayo de 2025, cuando la víctima circulaba en patinete eléctrico por la calle Úbeda de Córdoba y se cruzó con una bicicleta conducida por el acusado, que le cortó el paso. Tras un breve intercambio verbal, la víctima optó por marcharse para evitar problemas. En ese momento, de forma súbita y por la espalda, el acusado le asestó una puñalada en el cuello con una navaja y huyó del lugar en la bicicleta.

Según el Ministerio Fiscal, la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y necesitó 30 días de atención, con secuelas físicas permanentes. Por ello, además de la pena de prisión, el fiscal pide la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, una medida de libertad vigilada, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de indemnizaciones por las lesiones y secuelas causadas, que ascienden a los 2.290,45 euros.

El escrito incluye la propuesta de pruebas que se practicarán en el juicio oral -entre ellas testificales, documentales y periciales- y solicita el mantenimiento de la prisión provisional del acusado.

Jiménez Sánchez sostiene que los hechos constituyen igualmente un delito de asesinato en grado de tentativa y solicita una pena de 12 años de prisión para el acusado, además de la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante 14 años, una medida de libertad vigilada y el mantenimiento de la prisión provisional, así como una mayor indemnización.