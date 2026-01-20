Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz (Córdoba) e identifican a diez personas

En total, se han recibido 38 cuerpos entre ayer y hoy, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Chencho Martínez

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha realizado ya las autopsias de todos los fallecidos recibidos tras el accidente de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. En total, se han recibido 38 cuerpos entre ayer y hoy, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más.

Los médicos forenses han realizado desde ayer domingo y hasta hoy a las dos de la tarde un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A todos se les ha practicado ya la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento. El Registro Civil de Montoro estará abierto hasta las 20.00 horas para que puedan realizar los trámites legales necesarios.

Un total de 43 desaparecidos

Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones sigue siendo igual y continúan siendo 43 las denuncias presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Desde el CID, tan sólo pueden informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según indica la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.

En Directo
