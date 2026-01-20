Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz (Córdoba) e identifican a diez personas

Sucesos
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha realizado ya las autopsias de todos los fallecidos recibidos tras el accidente de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. En total, se han recibido 38 cuerpos entre ayer y hoy, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más.
Los médicos forenses han realizado desde ayer domingo y hasta hoy a las dos de la tarde un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A todos se les ha practicado ya la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares.
Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento. El Registro Civil de Montoro estará abierto hasta las 20.00 horas para que puedan realizar los trámites legales necesarios.
Un total de 43 desaparecidos
Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones sigue siendo igual y continúan siendo 43 las denuncias presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.
Desde el CID, tan sólo pueden informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.
Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.
Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según indica la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.
Adif aguarda al fin de las tareas policiales para retirar los trenes afectados
La circulación de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras.
Una vez concluyan las tareas de las autoridades policial y judicial en la zona del accidente, podrá llevarse a cabo la retirada de los trenes afectados -tarea que realizará Renfe a través de equipos especializados-, y, a continuación, Adif evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación.
El tramo en el que se produjo el accidente se encuentra en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que está siendo objeto de una renovación integral en la que se invierten más de 700 millones de euros. Concretamente, la renovación de desvíos en el tramo de Adamuz concluyó en mayo de 2025.
La investigación corre a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que informará puntualmente de su labor y conclusiones en su web.
El Comité de Empresa de Hitachi Energy ha decidido suspender el reinicio de las movilizaciones por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Estaba previsto retomar el calendario de movilizaciones el próximo día 21, pero ante este trágico siniestro, la representación sindical ha optado por retrasar el comienzo de las movilizaciones.
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha realizado ya las autopsias de todos los fallecidos recibidos tras el accidente de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. En total, se han recibido 38 cuerpos entre ayer y hoy, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más.
Los Reyes de España, en el hospital Reina Sofía
Los Reyes han llegado antes de la hora prevista al hospital Reina Sofía rodeados de un amplio despliegue policial. Tras la rápida visita al centro cívico han entrado a hablar con el personal sanitario que está atendiendo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Numerosos cordobeses se han apostado en la puerta del centro hospitalario para ver salir a Sus Majestades.
Llegan a Madrid las muestras de ADN de los familiares de las víctimas recogidas en Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba
Las muestras de ADN de familiares directos de las víctimas recogidas por la Guardia Civil en las oficinas instaladas en Málaga, Córdoba, Huelva y Sevilla llegaron este martes a Madrid para ser cotejadas en el laboratorio central de Criminalística del Instituto Armado.
Estas muestras, tal y como confirmaron desde el Instituto Armado, fueron trasladadas en un primer momento en helicóptero a Córdoba para, en su conjunto, trasladarlas posteriormente a Madrid.
Se trata de las muestras que la Guardia Civil recogió en las diferentes oficinas que establecieron para la atención de los familiares de las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) con el objetivo de agilizar las labores de identificación.
