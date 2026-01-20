Los fallecidos en Córdoba el martes 20 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 21 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Adolfo Acevedo Mejías

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael

Estrella Vivas Calvo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Ana Lara Velasco

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Ana Gordo Jiménez

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael

Matías Prieto Hernández

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael