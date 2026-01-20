Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 20 de enero

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 21 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Adolfo Acevedo Mejías

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael

Estrella Vivas Calvo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Ana Lara Velasco

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Ana Gordo Jiménez

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael

Matías Prieto Hernández

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

