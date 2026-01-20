La estación de tren Julio Anguita concentra el dolor de Córdoba por el accidente ferroviario de Adamuz

Cientos de cordobeses se han concentrado este martes frente a las puertas de la estación de tren Córdoba-Julio Anguita para mostrar su dolor y conmoción por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 41 personas.

A las doce del mediodía, tres golpes de silbato iniciaron los cinco minutos de silencio en el que han participado más de un centenar de personas y al que se han sumado trabajadores y personal de Renfe, Adif y empresas auxiliares, además de los viajeros que se encontraban en el interior de la estación.

La concentración acabó con un largo toque de silbato, en este caso como el que anuncia la llegada de un tren, que derivó en un sonoro aplauso con el que los ciudadanos concentrados han rendido homenaje a los fallecidos en el accidente.

En Directo

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz Los Reyes son Felipe y doña Leticia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.