Defensa continúa con la preparación de las obras de la Base Logística y amplía las visitas a La Rinconada para empresas interesadas

Zona de La Rinconada, ya urbanizada, donde se construirá la BLET.

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministerio de Defensa continúa con el proceso de licitación y adjudicación de las obras de construcción de los edificios de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). En este caso, para este miércoles 21 de enero hay prevista una visita a la zona de La Rinconada por parte de las empresas interesadas en hacerse con los trabajos. Esta iba a ser, de hecho, la única visita concertada por Defensa para ello, pero el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz ha provocado una ampliación de los plazos.

En concreto, y según se refleja en la Plataforma de Contratación, Defensa pondrá otra fecha alternativa para facilitar las visitas a los terrenos. En su escrito, el ministerio que dirige Margarita Robles apunta que "debido al reciente accidente ferroviario en vía Madrid-Córdoba, se crea una visita alternativa a la original", aunque esa origina no se anula.

Por lo tanto, aquellas empresas interesadas en conocer la realidad sobre el terreno para luego hacer sus ofertas tendrán dos días para visitar La Rinconada. El primero, mañana 21 de enero miércoles. La segunda, el miércoles 28 de enero, es decir, la semana que viene, de 10.00 a 14.00 horas.

Las obras

El Ministerio de Defensa sacó a licitación, el pasado mes de diciembre, el contrato para la construcción de la primera fase de la BLET por un presupuesto de 394,8 millones de euros. Se trata del contrato central de la futura instalación y contempla un plazo de ejecución de tres años. Las empresas interesadas en acometer las obras tendrán hasta el 19 de febrero para presentar sus ofertas.

