Suspendida la ‘Salmorejá’ del Carnaval de Córdoba en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

La Asociación Carnavalesca Cordobesa ha decidido suspender el primer acto de la programación del Carnaval de Córdoba 2026, que arrancaba este domingo 25 de enero con la tradicional ‘Salmorejá’ en la plaza de La Corredera, en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz.

La Asociación ha transmitido esta decisión a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “la Directiva de la Asociación Carnavalesca Cordobesa, suspende la Salmorejá 2026, prevista para este domingo día 25 en la plaza de La Corredera, por el terrible accidente ferroviario acaecido en nuestra localidad, en solidaridad y apoyo con las víctimas y afectados, queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas, muchísima fuerza para todos ellos en este trance tan duro, pronta recuperación a los heridos, creemos que es lo más sensato y humano, hay que dejar a un lado la diversión y unirnos en este tipo de terribles tragedias, muchísimas gracias por vuestra comprensión”.

Mensaje de la Asociación Carnavalesca

En la cita del domingo, prevista a partir de las 12.00 horas, también iba a tener lugar la elección del Sultán, la Sultana y los Sultanitos del Carnaval. Un acto que también queda suspendido.

Concurso de Agrupaciones

Tras esta suspensión, el Carnaval de Córdoba retomará su programación oficial a partir del martes 27 de enero con el Concurso de Agrupaciones (COAC) en el Gran Teatro, que se desarrollará con el siguiente calendario:

Del 27 de enero al 1 de febrero: Fase Preliminar. (20:30 h. Gran Teatro de Córdoba).

Del 3 al 5 de febrero: Fase de Semifinal. (20:30 h. Gran Teatro de Córdoba).

Viernes 6 de febrero: Carnaval de Mayores. (17:00 h. Gran Teatro de Córdoba).

Sábado 7 de febrero: Gran Final del Concurso de Agrupaciones. (20:30 h. Gran Teatro de Córdoba).

Carnaval de Córdoba 2025 en el Gran Teatro / Manuel Murillo

Una vez finalizado el COAC, la gran semana del Carnaval arrancará el viernes 13 de febrero con la fiesta de las agrupaciones infantiles para continuar el 14 de febrero con el pregón del Carnaval. El domingo 15 de febrero está previsto el pasacalles por el Puente Romano, al que seguirá la fiesta en la calle el 20 y 21 de febrero, para culminar con el Gran Desfile de Carnaval y la quema del Dios Momo el domingo 22 de febrero.

En Directo

Noelia Santos Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible" Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Los taxistas realizan servicios gratuitos para los familiares Los taxistas de Córdoba están realizando servicios gratuitos para los familiares de las víctimas del accidente de tren en Adamuz. Disponen para ello de un número de abonado específico. Los taxis se acumulan en las paradas de las estaciones de trenes y autobuses. Según han comentado algunos conductores, se optó por activar a toda la plantilla, que habitualmente descansa por turnos. No está habiendo la demanda esperada de taxis, aunque el mismo día del accidente hubo una media docena de servicios hasta Madrid para pasajeros que tenían que tomar vuelos.

Rafael Verdú Comienzan a llegar los primeros autobuses del enlace de Renfe Comienzan a llegar los primeros autobuses con pasajeros que realizan el enlace Córdoba-Villanueva de Córdoba. Una media docena de autobuses aguardan en la estación Córdoba-Julio Anguita para realizar estos servicios establecidos por Renfe. Los primeros convoyes transportan 15-20 pasajeros.

La Junta espera que hoy martes se tenga la identificación de todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado en que este martes todos los fallecidos en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) hayan sido identificados y se les puede comunicar a las familias. En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que lo más importante en este momento es que las personas que están ingresadas, 13 de ellas en la UCI, evolucionen favorablemente, y que también se termine de identificar a todos los fallecidos, una cifra que se ha elevado a 41. [Lea aquí la noticia al completo]