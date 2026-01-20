Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CARNAVAL DE CÓRDOBA

Suspendida la ‘Salmorejá’ del Carnaval de Córdoba en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

La programación se retomará el 27 de enero con el Concurso de Agrupaciones

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Suspendida la 'Salmorejá' del Carnaval de Córdoba.

Suspendida la 'Salmorejá' del Carnaval de Córdoba. / Víctor Castro

María Roso

La Asociación Carnavalesca Cordobesa ha decidido suspender el primer acto de la programación del Carnaval de Córdoba 2026, que arrancaba este domingo 25 de enero con la tradicional ‘Salmorejá’ en la plaza de La Corredera, en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz.

La Asociación ha transmitido esta decisión a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “la Directiva de la Asociación Carnavalesca Cordobesa, suspende la Salmorejá 2026, prevista para este domingo día 25 en la plaza de La Corredera, por el terrible accidente ferroviario acaecido en nuestra localidad, en solidaridad y apoyo con las víctimas y afectados, queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas, muchísima fuerza para todos ellos en este trance tan duro, pronta recuperación a los heridos, creemos que es lo más sensato y humano, hay que dejar a un lado la diversión y unirnos en este tipo de terribles tragedias, muchísimas gracias por vuestra comprensión”.

En la cita del domingo, prevista a partir de las 12.00 horas, también iba a tener lugar la elección del Sultán, la Sultana y los Sultanitos del Carnaval. Un acto que también queda suspendido.

Concurso de Agrupaciones

Tras esta suspensión, el Carnaval de Córdoba retomará su programación oficial a partir del martes 27 de enero con el Concurso de Agrupaciones (COAC) en el Gran Teatro, que se desarrollará con el siguiente calendario:

  • Del 27 de enero al 1 de febrero: Fase Preliminar. (20:30 h. Gran Teatro de Córdoba).
  • Del 3 al 5 de febrero: Fase de Semifinal. (20:30 h. Gran Teatro de Córdoba).
  • Viernes 6 de febrero: Carnaval de Mayores. (17:00 h. Gran Teatro de Córdoba).
  • Sábado 7 de febrero: Gran Final del Concurso de Agrupaciones. (20:30 h. Gran Teatro de Córdoba).

Carnaval de Córdoba 2025 en el Gran Teatro

Carnaval de Córdoba 2025 en el Gran Teatro / Manuel Murillo

Una vez finalizado el COAC, la gran semana del Carnaval arrancará el viernes 13 de febrero con la fiesta de las agrupaciones infantiles para continuar el 14 de febrero con el pregón del Carnaval. El domingo 15 de febrero está previsto el pasacalles por el Puente Romano, al que seguirá la fiesta en la calle el 20 y 21 de febrero, para culminar con el Gran Desfile de Carnaval y la quema del Dios Momo el domingo 22 de febrero.

