Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, accidente AdamuzBalanceCIAFInvestigaciónPolicía de CórdobaMujer de BujalanceMultimedia | Así fue el accidenteNiña de 6 añosUn pueblo en silencioBombero de Pozoblanco
instagramlinkedin

Tras la tragedia ferroviaria

Córdoba afronta el segundo día de autopsias de los fallecidos por el accidente de Adamuz

El Instituto de Medicina Legal ha recibido 37 cuerpos y ha practicado ya 23 autopsias, mientras continúan las labores de identificación

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

Segundo día de una gran actividad en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia y donde los médicos forenses trabajan a destajo para intentar identificar los cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz, que ya se elevan a 41.

Hasta la noche de este lunes se habían recibido ya 37 cuerpos y se habían realizado 23 autopsias y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares.

Vehículos del Tanatorio y de la Policía, junto a tiendas de campaña de la UME, junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Vehículos del Tanatorio y de la Policía, junto a tiendas de campaña de la UME, junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Un total de 27 forenses trabajan en el IML

"Nuestros esfuerzos están centrados en agilizar todo el proceso de recuperación de heridos e identificación de las víctimas", ha asegurado este martes el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto. Un total de 27 forenses, de seis provincias andaluzas trabajan en Córdoba, con relevos para las tareas de levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias.

Noticias relacionadas y más

La Policía mantiene cortadas al tráfico las inmediaciones del IML.

La Policía mantiene cortadas al tráfico las inmediaciones del IML. / Chencho Martínez

Un día más, la esquina de la calle Cantábrico permanece acordonada, con vehículos de la Policía Nacional cortando el acceso para posibilitar la entrada de los efectivos de emergencias y de la UME. Además, los agentes han desplegado lonas que dificultan la observación de lo que ocurre en torno al IML.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Es una angustia terrible"

Suspendida la ‘Salmorejá’ del Carnaval de Córdoba en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

Suspendida la ‘Salmorejá’ del Carnaval de Córdoba en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

La Junta espera que hoy martes se tenga la identificación de todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

La Junta espera que hoy martes se tenga la identificación de todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Córdoba afronta el segundo día de autopsias de los fallecidos por el accidente de Adamuz

Córdoba afronta el segundo día de autopsias de los fallecidos por el accidente de Adamuz

El psicólogo de Cruz Roja explica que los familiares de los desaparecidos en el accidente "están demostrando una fortaleza brutal"

El psicólogo de Cruz Roja explica que los familiares de los desaparecidos en el accidente "están demostrando una fortaleza brutal"

Las grúas ya están listas para retirar el Iryo en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario: «Esperamos hacerlo durante la mañana»

Las grúas ya están listas para retirar el Iryo en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario: «Esperamos hacerlo durante la mañana»

Las claves del Frecciarossa ETR 1000: el tren de Iryo siniestrado en el accidente de Adamuz

Las claves del Frecciarossa ETR 1000: el tren de Iryo siniestrado en el accidente de Adamuz

Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz

Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz
Tracking Pixel Contents