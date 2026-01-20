Córdoba afronta el segundo día de autopsias de los fallecidos por el accidente de Adamuz

Segundo día de una gran actividad en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia y donde los médicos forenses trabajan a destajo para intentar identificar los cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz, que ya se elevan a 41.

Hasta la noche de este lunes se habían recibido ya 37 cuerpos y se habían realizado 23 autopsias y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares.

Vehículos del Tanatorio y de la Policía, junto a tiendas de campaña de la UME, junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Un total de 27 forenses trabajan en el IML

"Nuestros esfuerzos están centrados en agilizar todo el proceso de recuperación de heridos e identificación de las víctimas", ha asegurado este martes el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto. Un total de 27 forenses, de seis provincias andaluzas trabajan en Córdoba, con relevos para las tareas de levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias.

La Policía mantiene cortadas al tráfico las inmediaciones del IML. / Chencho Martínez

Un día más, la esquina de la calle Cantábrico permanece acordonada, con vehículos de la Policía Nacional cortando el acceso para posibilitar la entrada de los efectivos de emergencias y de la UME. Además, los agentes han desplegado lonas que dificultan la observación de lo que ocurre en torno al IML.

En Directo

Noelia Santos Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible" Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Los taxistas realizan servicios gratuitos para los familiares Los taxistas de Córdoba están realizando servicios gratuitos para los familiares de las víctimas del accidente de tren en Adamuz. Disponen para ello de un número de abonado específico. Los taxis se acumulan en las paradas de las estaciones de trenes y autobuses. Según han comentado algunos conductores, se optó por activar a toda la plantilla, que habitualmente descansa por turnos. No está habiendo la demanda esperada de taxis, aunque el mismo día del accidente hubo una media docena de servicios hasta Madrid para pasajeros que tenían que tomar vuelos.

Rafael Verdú Comienzan a llegar los primeros autobuses del enlace de Renfe Comienzan a llegar los primeros autobuses con pasajeros que realizan el enlace Córdoba-Villanueva de Córdoba. Una media docena de autobuses aguardan en la estación Córdoba-Julio Anguita para realizar estos servicios establecidos por Renfe. Los primeros convoyes transportan 15-20 pasajeros.

La Junta espera que hoy martes se tenga la identificación de todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado en que este martes todos los fallecidos en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) hayan sido identificados y se les puede comunicar a las familias. En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que lo más importante en este momento es que las personas que están ingresadas, 13 de ellas en la UCI, evolucionen favorablemente, y que también se termine de identificar a todos los fallecidos, una cifra que se ha elevado a 41. [Lea aquí la noticia al completo]