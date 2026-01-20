Tras la tragedia ferroviaria
Córdoba afronta el segundo día de autopsias de los fallecidos por el accidente de Adamuz
El Instituto de Medicina Legal ha recibido 37 cuerpos y ha practicado ya 23 autopsias, mientras continúan las labores de identificación
Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria
Segundo día de una gran actividad en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia y donde los médicos forenses trabajan a destajo para intentar identificar los cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz, que ya se elevan a 41.
Hasta la noche de este lunes se habían recibido ya 37 cuerpos y se habían realizado 23 autopsias y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares.
Un total de 27 forenses trabajan en el IML
"Nuestros esfuerzos están centrados en agilizar todo el proceso de recuperación de heridos e identificación de las víctimas", ha asegurado este martes el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto. Un total de 27 forenses, de seis provincias andaluzas trabajan en Córdoba, con relevos para las tareas de levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias.
Un día más, la esquina de la calle Cantábrico permanece acordonada, con vehículos de la Policía Nacional cortando el acceso para posibilitar la entrada de los efectivos de emergencias y de la UME. Además, los agentes han desplegado lonas que dificultan la observación de lo que ocurre en torno al IML.
Noelia Santos
Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible"
Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla.
Rafael Verdú
Los taxistas realizan servicios gratuitos para los familiares
Los taxistas de Córdoba están realizando servicios gratuitos para los familiares de las víctimas del accidente de tren en Adamuz. Disponen para ello de un número de abonado específico. Los taxis se acumulan en las paradas de las estaciones de trenes y autobuses. Según han comentado algunos conductores, se optó por activar a toda la plantilla, que habitualmente descansa por turnos. No está habiendo la demanda esperada de taxis, aunque el mismo día del accidente hubo una media docena de servicios hasta Madrid para pasajeros que tenían que tomar vuelos.
Rafael Verdú
Comienzan a llegar los primeros autobuses del enlace de Renfe
Comienzan a llegar los primeros autobuses con pasajeros que realizan el enlace Córdoba-Villanueva de Córdoba. Una media docena de autobuses aguardan en la estación Córdoba-Julio Anguita para realizar estos servicios establecidos por Renfe. Los primeros convoyes transportan 15-20 pasajeros.
La Junta espera que hoy martes se tenga la identificación de todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado en que este martes todos los fallecidos en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) hayan sido identificados y se les puede comunicar a las familias. En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que lo más importante en este momento es que las personas que están ingresadas, 13 de ellas en la UCI, evolucionen favorablemente, y que también se termine de identificar a todos los fallecidos, una cifra que se ha elevado a 41.
María Roso
Suspendida la ‘Salmorejá’ del Carnaval de Córdoba en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz
La Asociación Carnavalesca Cordobesa ha decidido suspender el primer acto de la programación del Carnaval de Córdoba 2026, que arrancaba este domingo 25 de enero con la tradicional ‘Salmorejá’ en la plaza de La Corredera, en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas