La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana

Las precipitaciones irán acompañadas de un ascenso de las temperaturas que han llegado a bajo cero las últimas jornadas

Vuelve la lluvia a Córdoba de la mano de una borrasca atlántica.

Vuelve la lluvia a Córdoba de la mano de una borrasca atlántica. / Salas/Efe

Tomás Moreno

Un nuevo frente de lluvias llegará a Córdoba y provincia a partir de este miércoles 21 de enero, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La responsable de esta inestabilidad es una borrasca atlántica, “atípica y africana”, que afectará a toda Andalucía en las próximas jornadas, si bien no se esperan precipitaciones especialmente virulentas.

El delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha explicado a Europa Press que este fenómeno meteorológico traerá viento y lluvia a Andalucía, y que se extenderá hasta el domingo 25 de enero, aunque con momentos “de menor intensidad”, pudiendo prolongarse hasta el lunes 26 de enero.

En cuanto a las temperaturas, las diurnas se mantienen sin grandes cambios durante estos días, pero las mínimas nocturnas subirán hasta alcanzar en algunos puntos los diez grados.

La borrasca llega el miércoles

Las primeras lluvias de esta borrasca atlántica, que coincide en tiempo con la borrasca Harry que barrerá la zona del cantábrico, harán acto de presencia a partir de mediodía del miércoles 21 de enero, en una jornada que amanecerá con cielos nubosos, que evolucionarán a cubiertos con lluvia. La probabilidad de precipitaciones es del 100 por ciento a partir de las 12.00 horas y hasta media noche.

Un panorama similar para el jueves 22, con una probabilidad del 85% de lluvias en el primer tramo de la jornada, que se elevará al 100% a partir de mediodía y durante el resto de la jornada.

Jornada de tormentas

En el caso del viernes 23, el pronóstico de la Aemet apunta a la posibilidad de que los chubascos vayan acompañados de tormentas, con especial incidencia en el segundo tramo del día. El porcentaje de probabilidad de lluvias oscilará entre el 90 y 100 por ciento.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Las precipitaciones acompañarán a la provincia durante todo el fin de semana, con mayor intensidad el sábado, en el que la cota de nieve se fijará en 800 metros. Mientras que el domingo, los chubascos serán de menor intensidad en una jornada con intervalos nubosos y un 85% de probabilidad de precipitaciones.

Así se portarán los termómetros

Como ha indicado Del Pino, la llegada de la borrasca impactará en las temperaturas con un ascenso de las mínimas que dejarán atrás los valores gélidos y bajo cero de las últimas jornadas.

Las mínimas seguirán siendo bajas este miércoles, cuando se esperan 2 grados en Córdoba, mientras que el jueves subirán hasta los 7 grados, 5 grados el viernes y domingo, y 4 grados el sábado.

Las máximas, por su parte, se mantendrán en valores similares a los de los últimos días, con temperaturas que rondarán los 14 grados, y que marcarán la cifra más alta el domingo, con 17 grados.

