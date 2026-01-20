¿Cuándo se restablecerá el AVE de Córdoba y Andalucía a Madrid tras el accidente de Adamuz?

Las comunicaciones por alta velocidad entre Madrid y Andalucía se mantienen afectadas desde el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero. Ese día, el tren 6189 de la compañía Iryo partía a las 18.40 horas desde la estación de María Zambrano en Málaga para realizar el trayecto entre la capital de la Costa del Sol y Madrid, pasando por Córdoba. En él viajaban 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista.

A las 19.45 horas, poco después de hacer parada en la estación Julio Anguita de Córdoba, el convoy descarrilaba a la altura de Adamuz por razones que aún se desconocen. Segundos después, un tren Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, impactaba contra los vagones, dando como resultado una de las mayores tragedias ferroviarias en la historia de España, con 41 fallecidos hasta el momento y más de 120 heridos.

Desde ese momento, se suspendían todas las operaciones de Alta Velocidad que conectan Madrid con Córdoba, Sevilla y Málaga. En un principio, la medida se anunció para la jornada del lunes 19 de enero, sin embargo posteriormente se ha ampliado el calendario que marca cuándo volverá a estar disponible esta vía ferroviaria.

Estación de Atocha, en Madrid, el día después del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) / José Luis Roca

Esta es la fecha de la vuelta del AVE

El propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista en La Sexta este lunes, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecerá sin servicio normalizado probablemente hasta el próximo lunes 2 de febrero.

Es decir, que durante las próximas dos semanas, el servicio de AVE entre Madrid, Córdoba y el resto de Andalucía (con destino a Sevilla y Málaga) permanecerá interrumpido.

Plan alternativo de Renfe para los desplazamientos

Ante esta casuística, Renfe ha activado desde el martes 20 de enero un plan alternativo para la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.

Desde la compañía ferroviaria indican que esta opción es para aquellos viajeros que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios, y apela a que el resto de pasajeros eviten realizar este trayecto durante este periodo, mientras que pide que aquellos que ya tuvieran billete, lo anulen o cambien para fechas posteriores.

Autobuses del enlace de Renfe entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. / Manuel Ruiz Díaz

Servicios especiales

La distribución de estos servicios especiales, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera, será la siguiente:

Con origen en Madrid:

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Con origen en Andalucía:

Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

Paradas intermedias

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Uno de los trenes AVE de Renfe en una estación española / EUROPAPRESS\Renfe

Servicios especiales por vía convencional

Asimismo, Renfe pondrá a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

Con origen en Madrid:

Madrid Chamartín (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:44). Tren en doble composición.

Madrid Chamartín (15:00)-Cádiz (22:19). Tren en doble composición.

Madrid Chamartín (16:25)-Granada (22:15)-Almería Huércal (0:32)

Con origen en Andalucía:

Cádiz- (6:35)-Madrid-Chamartín (13:52)

Almería (Huércal) (8:31)-Granada(10:46)- Madrid Chamartín (16:36)

Sevilla-Santa Justa(15:00)-Madrid-Chamartín (20:42)

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid–Extremadura–Sevilla en 736 plazas más en el corredor:

Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid- Atocha Cercanías 10:55 Sevilla SJ 18:58

Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla SJ 11:50 Madrid -Atocha Cercanías 19:57

Por su parte, todos los servicios transversales quedan suprimidos siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.