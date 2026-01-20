El centro cívico de la plaza de toros de Córdoba, epicentro de la desesperación de los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz

En circunstancias normales, el centro cívico Poniente Sur, ubicado junto a la plaza de toros de Córdoba, tendría un trasiego de funcionarios municipales y de cordobeses que tienen que averiguar algunos trámites. Por sus alrededores, a primera hora de la mañana, solo habría chavales con mochila se encaminarían al instituto, hombres y mujeres que irían hasta sus coches para desplazarse al trabajo, y algún que otro jubilado dando su paseo mañanero. Pero eso sería en circunstancias normales y estos días no acusan nada de normalidad en Córdoba. El centro cívico Poniente Sur es ahora un espacio de desesperación, el resguardo de esos familiares de las víctimas del accidente ferroviario que esperan alguna noticia, llegados a este punto, sea del tipo que sea.

Que la normalidad no está presente en el barrio de Ciudad Jardín se nota en las decenas de periodistas apostados justo enfrente del centro cívico, en la plaza de toros, que además ha abierto sus puertas para hacer más fácil el trabajo de los medios de comunicación. De Alemania, Inglaterra, Italia o incluso Japón vienen algunos de los periodistas que estos días cubren una tragedia de enormes dimensiones que Córdoba y toda España aún tienen por digerir.

Medios de comunicación apostados en el entorno de la plaza de toros y del centro cívico Poniente Sur. / PAULA RUIZ

El cordón policial en torno a las puertas del centro cívico es máximo para respetar la privacidad de aquellos que están atravesando los que serán, sin duda, los momentos más complicados de sus vidas. Sin embargo, algunos de esos familiares sí que se acercan a hablar con los periodistas, sobre todo con la esperanza de que, quizá, mostrando fotos de sus familiares desaparecidos alguien pueda darle algún tipo de información. Son los padres, los hermanos o las parejas de los desaparecidos, unas familias que deambulan por los alrededores del centro cívico o que, directamente, no salen de allí para poder estar presentes si llega algún tipo de comunicación.

Los hay, incluso, que en la noche del lunes al martes no se movieron allí. Lo contaba Fran Vicente, psicólogo de Cruz Roja, institución que presta una labor psicosocial y de acompañamiento ingente desde que se produjera el accidente el pasado domingo. Vicente comentó que unos 50 familiares pasaron la noche en las instalaciones municipales, mientras que otros habían decidido irse a un hotel para asearse, comer algo e intentar descansar en la medida de lo posible. «Están demostrando una fortaleza brutal» a la hora «de asumir la difícil situación que tienen», relataba Vicente sobre los allegados de los desaparecidos.

"Lo que ellos quieren es descansar"

Sobre la labor de acompañamiento, este psicólogo explicaba que la clave, y lo que todo el mundo desea dentro de ese centro cívico es que «la información fluya». Al final, «lo que ellos quieren es descansar, recuperar a sus familiares», comentaba Vicente. «Nosotros vamos a intentar seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es la contención emocional, acompañar en todo el proceso cuando se les comunique la situación, acompañarlos con los servicios sociales, con los servicios funerarios y con todos los trámites que necesiten», añadía el psicólogo.

Fran Vicente, psicólogo de Cruz Roja. / Lola Ruiz

Que la información fluya, como decía el voluntario de Cruz Roja, es el deseo de todos los que permanecen dentro del centro cívico. Todos los familiares de víctimas con los que pudo contactar este periódico coincidían en algo: la desesperación de unas horas que parecen transcurrir más lentas de lo habitual. Pese a saber que el trabajo de identificación es arduo y complejo, y por lo tanto lento, estas personas no dejan de llamar a los teléfonos habilitados para ver si pueden conseguir algún tipo de información. Epicentro, sin duda, del lado más triste de la tragedia, el barrio de Ciudad Jardín ha mutado de zona tranquila a centro del dolor.

En Directo

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía y las ruedas del Iryo La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro". Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

Iberia alarga hasta el 2 de febrero la ampliación de sus vuelos entre Madrid y Sevilla y Málaga Iberia añadió este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, con un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, se incorpora un vuelo extra más de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29, 31 de enero y 1 de febrero. También se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66%.

Adrián Ramírez Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas. [Lea aquí la noticia]

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press Las grúas consiguen desplazar el Iryo y abren vía para que la maquinaria llegue al Alvia Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados. Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.