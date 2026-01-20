Emprendimiento joven
Abierta la edición 26 de los Premios AJE Córdoba al emprendimiento y la trayectoria empresarial
Los galardones reconocerán proyectos innovadores y empresas consolidadas del tejido empresarial cordobés
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la edición 26 de los Premios AJE Córdoba, una convocatoria dirigida a reconocer la excelencia, la creatividad y el liderazgo empresarial entre jóvenes emprendedores y empresas de la provincia.
Bajo el lema “Trayectorias e Iniciativas de Éxito”, los premios mantienen su estructura en dos categorías. Por un lado, la de Iniciativa Emprendedora, destinada a proyectos innovadores que han sabido afrontar retos relevantes y generar un impacto positivo en la sociedad. Por otro, la categoría de Trayectoria Empresarial, que reconoce a empresas andaluzas que, a través de sus logros y evolución, se han convertido en referentes e inspiración para nuevas generaciones de emprendedores, explica AJE en una nota de prensa.
Desde AJE Córdoba se destaca que ambos galardones buscan poner en valor el papel del empresariado joven como motor de desarrollo económico y social en la provincia.
Plazo de candidaturas y proceso de participación
El plazo para presentar candidaturas ya se encuentra abierto. Toda la información relativa a la convocatoria —bases, requisitos, plazos y fecha de la gala— está disponible en un espacio específico habilitado en la web corporativa de AJE Córdoba, desde donde las personas interesadas pueden formalizar su inscripción.
La convocatoria culminará con un acto de entrega de premios previsto para el mes de octubre, que servirá como punto de encuentro del ecosistema emprendedor cordobés y andaluz.
Un referente consolidado en Córdoba
Con veintiséis ediciones a sus espaldas, los Premios AJE Córdoba se han consolidado como una de las principales citas de reconocimiento empresarial en la provincia. A lo largo de su trayectoria, los galardones han distinguido a empresas que han contribuido a transformar sus sectores y a generar valor económico y social.
En la última edición, iniciativas como Globalzia y Grupo Sercolu fueron reconocidas por su innovación, crecimiento sostenido y aportación al entorno empresarial, reforzando el prestigio del certamen dentro y fuera de Córdoba.
Impulso al ecosistema emprendedor
Desde AJE Córdoba subrayan que esta nueva edición de los premios vuelve a situar el foco en el talento local, el esfuerzo emprendedor y la capacidad de las empresas cordobesas para competir, innovar y generar oportunidades en un contexto económico cambiante.
