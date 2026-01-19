Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Una tragedia ferroviaria sin precedentes ha cambiado y ha marcado el rumbo informativo de este lunes marcado por la conmoción y el silencio en Córdoba y en toda España. El mundo entero se ha hecho eco del descarrilamiento y posterior colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz que han dejado al menos 40 muertos y centenares de heridos, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Este trágico suceso ha movilizado a autoridades nacionales, regionales y locales que han activado planes de emergencia y han mostrado sus condolencias a los afectados. El pueblo ha mostrado una vez más su cara más solidaria y se ha entregado para ayudar a los afectados y sus familiares. Te contamos, en directo, las novedades y todo lo que se conoce sobre la investigación.