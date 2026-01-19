Boletín de la tarde
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
El descarrilamiento y la posterior colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia cordobesa dejan al menos 40 heridos y centenares de heridos
Una tragedia ferroviaria sin precedentes ha cambiado y ha marcado el rumbo informativo de este lunes marcado por la conmoción y el silencio en Córdoba y en toda España. El mundo entero se ha hecho eco del descarrilamiento y posterior colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz que han dejado al menos 40 muertos y centenares de heridos, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Este trágico suceso ha movilizado a autoridades nacionales, regionales y locales que han activado planes de emergencia y han mostrado sus condolencias a los afectados. El pueblo ha mostrado una vez más su cara más solidaria y se ha entregado para ayudar a los afectados y sus familiares. Te contamos, en directo, las novedades y todo lo que se conoce sobre la investigación.
- Accidente de tren en Adamuz, en directo: suben a 40 los muertos y 122 heridos en la tragedia ferroviaria
- Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de Córdoba
- Carlos Bertomeu, presidente de Iryo: "Es un drama individual y colectivo, y yo estoy que no puedo"
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Expertos apuntan a "un 'mix' de material móvil y una aceleración violenta" como posibles causas
- Amplían la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Córdoba para albergar hasta 61 cadáveres
- Martín Domínguez, bombero de Pozoblanco que intervino en la tragedia ferroviaria: "El escenario del accidente de Adamuz es horroroso"
- Sara, voluntaria de Adamuz, tras el accidente ferroviario: “Las familias separadas estaban destrozadas; ha sido horroroso”
- La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz: "No sabemos nada, este es el peor momento"
- Sánchez pide tiempo para saber la causa del accidente y destaca la coordinación institucional: "Vamos a dar con la verdad"
- Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"
- Feijóo, sobre el accidente de tren de Adamuz: "El Gobierno no nos ha dado ninguna información"
- Rafael Ángel Moreno, alcalde de Adamuz, tras el accidente de trenes: "El pueblo ha respondido desde el primer minuto y de forma masiva"
- Córdoba se vuelca y activa todos sus recursos por el accidente ferroviario de Adamuz: "Está siendo un trabajo muy duro"
- Manuel Pérez, vecino de Adamuz, tras la tragedia ferroviaria: «Mi hijo fue de los primeros en llegar y vio el horror»
- Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba
