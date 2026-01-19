Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Una tragedia ferroviaria sin precedentes ha cambiado y ha marcado el rumbo informativo de este lunes marcado por la conmoción y el silencio en Córdoba y en toda España. El mundo entero se ha hecho eco del descarrilamiento y posterior colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz que han dejado al menos 40 muertos y centenares de heridos, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Este trágico suceso ha movilizado a autoridades nacionales, regionales y locales que han activado planes de emergencia y han mostrado sus condolencias a los afectados. El pueblo ha mostrado una vez más su cara más solidaria y se ha entregado para ayudar a los afectados y sus familiares. Te contamos, en directo, las novedades y todo lo que se conoce sobre la investigación.

Horas de angustia y dolor para los familiares de los desaparecidos del accidente de Adamuz

Los fallecidos en Córdoba el lunes 19 de enero

Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba

El Gobierno decreta tres días de luto oficial en todo el país por el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)
