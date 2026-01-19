Boletín
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario
El descarrilamiento y la posterior colisión de dos trenes de alta velocidad ayer en Adamuz se saldó con al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos
La domingo se tiñó de tragedia en Adamuz tras el descarrilamiento y posterior colisión de dos trenes de alta velocidad, un accidente que ha causado al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad. El siniestro, ocurrido alrededor de las 19.50 horas, movilizó un amplio dispositivo de emergencias y obligó a evacuar a los pasajeros a hospitales de varias provincias andaluzas, mientras los equipos de rescate trabajaban durante la madrugada en una escena de enorme complejidad. Las autoridades han activado los planes de emergencia y no descartaban que el balance de víctimas pueda aumentar, en una tragedia sin precedentes en la alta velocidad española que ha provocado una oleada de consternación y mensajes de condolencia dentro y fuera del país.
- Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 21 muertos y 100 heridos en la tragedia ferroviaria
- Óscar Puente: "El tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada. El accidente es tremendamente extraño"
- La caída de tres vagones por un terraplén complica las labores de rescate en Adamuz: "La cifra de fallecidos puede aumentar"
- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el lugar de la tragedia de Adamuz: "Aún es pronto para hacer conjeturas"
- El maquinista del Alvia, entre los diez fallecidos del grave accidente ferroviario en Córdoba
- Accidente de tren en Adamuz: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"
- "Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios": los testimonios de los heridos
- Accidente de trenes en Adamuz: "Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España
- Los reyes siguen "muy preocupados" desde Atenas el grave accidente de trenes
- Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
- Localidades del Alto Guadalquivir se vuelcan con Adamuz para ayudar a las víctimas
- Los líderes de la UE envían su pésame por el accidente de trenes: "Europa está con el pueblo español"
- El tren descarrilado en Adamuz iba "lleno de opositores": "Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora de diferencia"
