Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario

La domingo se tiñó de tragedia en Adamuz tras el descarrilamiento y posterior colisión de dos trenes de alta velocidad, un accidente que ha causado al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad. El siniestro, ocurrido alrededor de las 19.50 horas, movilizó un amplio dispositivo de emergencias y obligó a evacuar a los pasajeros a hospitales de varias provincias andaluzas, mientras los equipos de rescate trabajaban durante la madrugada en una escena de enorme complejidad. Las autoridades han activado los planes de emergencia y no descartaban que el balance de víctimas pueda aumentar, en una tragedia sin precedentes en la alta velocidad española que ha provocado una oleada de consternación y mensajes de condolencia dentro y fuera del país.