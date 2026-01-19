Sara Pera, familiar de una de las ingresadas en la UCI de Reina Sofía tras el accidente de Adamuz: "Hay que tener fe, estas horas son cruciales"

Sara Pera es familiar de Patricia de 39 años, una de los cuatro ingresados en la UCI del Hospital Reina Sofía. Viajaba en el segundo vagón del Alvia con destino a Huelva, tras examinarse de las oposiciones a funcionarios de prisiones.

"Llevamos aquí desde las 3 de la mañana. Ella está extremadamente grave y nos han dicho que estas horas son cruciales, los médicos nos ponen en lo peor pero bueno aquí hay que sacar fuerza, tener fe y ella es muy valiente, es joven y Dios quiera que salga adelante".

Doce ingresados en la UCI

Los hospitalizados en la UCI son 11 adultos y un menor, cuatro de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y dos en el hospital Quirón.

El resto de los heridos ingresados (36) están fuera de UCI; son cuatro menores (todos en el hospital Reina Sofía), están fuera de UCI en el hospital de Andújar (2), Reina Sofía (10), Cruz Roja (4), San Juan de Dios (9) y Quirón (7).

María Roso Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento. [Lea aquí la noticia al completo]

Chencho Martínez Chencho Martínez Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.