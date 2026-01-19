Testimonios
Sara Pera, familiar de una de las ingresadas en la UCI de Reina Sofía tras el accidente de Adamuz: "Hay que tener fe, estas horas son cruciales"
El Hospital Reina Sofía tiene catorce ingresados, cuatro de ellos en la UCI, tras el trágico percance ferroviario
Sara Pera es familiar de Patricia de 39 años, una de los cuatro ingresados en la UCI del Hospital Reina Sofía. Viajaba en el segundo vagón del Alvia con destino a Huelva, tras examinarse de las oposiciones a funcionarios de prisiones.
"Llevamos aquí desde las 3 de la mañana. Ella está extremadamente grave y nos han dicho que estas horas son cruciales, los médicos nos ponen en lo peor pero bueno aquí hay que sacar fuerza, tener fe y ella es muy valiente, es joven y Dios quiera que salga adelante".
Doce ingresados en la UCI
Los hospitalizados en la UCI son 11 adultos y un menor, cuatro de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y dos en el hospital Quirón.
El resto de los heridos ingresados (36) están fuera de UCI; son cuatro menores (todos en el hospital Reina Sofía), están fuera de UCI en el hospital de Andújar (2), Reina Sofía (10), Cruz Roja (4), San Juan de Dios (9) y Quirón (7).
Adrián Ramírez
Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido"
El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado.
Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó.
Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia.
El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".
María Roso
Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba
Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento.
Rafael Verdú
Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz
El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria.
Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente".
Chencho Martínez
Minuto de silencio en Adamuz
Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.
Condolencias de diversas entidades
Diversas entidades como el sindicato CSIF, Satse, el Consejo Andaluz de Enfermería y la Asociación Presencia Cristiana han enviado sus condolencias a familiares y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.
