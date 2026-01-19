Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Tren CórdobaAlternativas viajar Córdoba-MadridTragedia ferroviariaReportaje | En el corazón de la víaTestimonios accidente CórdobaDonación de sangre accidente CórdobaEn imágenes"Hemos vuelto a nacer"Tareas de rescateHospital Reina SofíaCCF
instagramlinkedin

Testimonios

Sara Pera, familiar de una de las ingresadas en la UCI de Reina Sofía tras el accidente de Adamuz: "Hay que tener fe, estas horas son cruciales"

El Hospital Reina Sofía tiene catorce ingresados, cuatro de ellos en la UCI, tras el trágico percance ferroviario

Llegada de heridos del accidente ferroviario de Adamuz al hospital Reina Sofía de Córdba, anoche.

Llegada de heridos del accidente ferroviario de Adamuz al hospital Reina Sofía de Córdba, anoche. / Victor Castro

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Sara Pera es familiar de Patricia de 39 años, una de los cuatro ingresados en la UCI del Hospital Reina Sofía. Viajaba en el segundo vagón del Alvia con destino a Huelva, tras examinarse de las oposiciones a funcionarios de prisiones.

"Llevamos aquí desde las 3 de la mañana. Ella está extremadamente grave y nos han dicho que estas horas son cruciales, los médicos nos ponen en lo peor pero bueno aquí hay que sacar fuerza, tener fe y ella es muy valiente, es joven y Dios quiera que salga adelante".

Doce ingresados en la UCI

Los hospitalizados en la UCI son 11 adultos y un menor, cuatro de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y dos en el hospital Quirón.

Noticias relacionadas y más

El resto de los heridos ingresados (36) están fuera de UCI; son cuatro menores (todos en el hospital Reina Sofía), están fuera de UCI en el hospital de Andújar (2), Reina Sofía (10), Cruz Roja (4), San Juan de Dios (9) y Quirón (7).

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  3. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  6. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  7. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba

Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz

Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz

El alcalde de Adamuz, tras la tragedia ferroviaria, resalta la "inmensa colaboración de los vecinos" ante "el horror de esta catástrofe"

El alcalde de Adamuz, tras la tragedia ferroviaria, resalta la "inmensa colaboración de los vecinos" ante "el horror de esta catástrofe"

Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz

Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz

La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz para identificar los cuerpos de las víctimas

Fuerte despliegue policial en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ante la llegada de los cadáveres de Adamuz

Fuerte despliegue policial en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ante la llegada de los cadáveres de Adamuz

El obispo de Córdoba visita Adamuz tras el accidente ferroviario y acompaña a las víctimas y a sus familias

El obispo de Córdoba visita Adamuz tras el accidente ferroviario y acompaña a las víctimas y a sus familias

Sara, voluntaria de Adamuz, tras el accidente ferroviario: “Las familias separadas estaban destrozadas; ha sido horroroso”

Sara, voluntaria de Adamuz, tras el accidente ferroviario: “Las familias separadas estaban destrozadas; ha sido horroroso”
Tracking Pixel Contents