Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba

Ninguna empresa ha mostrado interés por construir la Sala de las Artes prevista en el Parque Fidiana, en Córdoba. El concurso de obras convocado por el Ayuntamiento de Córdoba en diciembre del año pasado para ejecutar este equipamiento polivalente ha sido declarado desierto, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado, por lo que, para seguir adelante, deberá ser licitado de nuevo.

Tal y como consta en la documentación, se declara "desierto el expediente relativo a las obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución de la Sala de las Artes en el Parque Fidiana en Córdoba por no haberse recibido ninguna oferta dentro del plazo establecido para la presentación de las mismas". Las obras están presupuestadas en 619.588 euros y el plazo de ejecución de las mismas es de medio año. El plazo para la presentación de ofertas acababa el 14 de enero.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó en diciembre el expediente de contratación para hacer realidad una antigua idea de la Asociación Diana, que desde hace años lleva reclamando un punto de encuentro para el barrio en el que los artistas noveles tengan un lugar de trabajo y exposición.

En la documentación que fue a la junta de gobierno local en diciembre constaba que "con la construcción de este edificio, que tiene carácter polivalente, se pretende extender esta red de recursos inmobiliarios y equipamientos a este barrio Parque Fidiana del distrito Sureste".

Más de dos décadas de trayectoria

Esta es una iniciativa que tiene ya más de dos décadas de trayectoria. Su construcción se remonta al año 2005 y, en un primer momento, suponía pavimentar un espacio urbano público que se encontraba en malas condiciones. En esta intervención se reservaba un solar sin pavimentar que estaba destinado a la Sala de las Artes. Con este proyecto, el barrio tendría ya todos los equipamientos completos una vez ejecutado el polideportivo construido en 2006. La idea era poder desarrollar allí actividades de participación ciudadana.

En 2009, la Sala de las Artes se recogió por primera vez en un presupuesto municipal. En el año 2022, el Ayuntamiento de Córdoba retomó el proyecto y sacó a concurso su redacción por un presupuesto de 16.495 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En aquel momento, y cuando la Gerencia de Urbanismo convocó el concurso para redactar el proyecto, los datos que se tenían eran que la Sala de las Artes ocuparía un solar ubicado en la plaza de las Artes, junto a la calle Mercurio. La idea era que el edificio fuese de una sola planta, que contara con un vestíbulo-recibidor; una sala polivalente; un aula o taller; una sala de reuniones; y dependencias auxiliares.