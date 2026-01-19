Renfe establece un plan alternativo de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz (Córdoba)

Renfe activará a partir de mañana, 20 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente ocurrido en Adamuz, que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe está trabajando para poner a la venta los billetes de estos servicios especiales lo antes posible.

Este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.

Dicho dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios.

La distribución de estos servicios especiales, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera, será la siguiente:

Con origen en Madrid:

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Con origen en Andalucía:

Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

Paradas intermedias

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Servicios especiales por vía convencional

Asimismo, Renfe pondrá a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

Con origen en Madrid:

Madrid Chamartín (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:44). Tren en doble composición.

Madrid Chamartín (15:00)-Cádiz (22:19). Tren en doble composición.

Madrid Chamartín (16:25)-Granada (22:15)-Almería Huércal (0:32)

Con origen en Andalucía:

Cádiz- (6:35)-Madrid-Chamartín (13:52)

Almería (Huércal) (8:31)-Granada(10:46)- Madrid Chamartín (16:36)

Sevilla-Santa Justa(15:00)-Madrid-Chamartín (20:42)

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid–Extremadura–Sevilla en 736 plazas más en el corredor.

Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid- Atocha Cercanías 10:55 Sevilla SJ 18:58

Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla SJ 11:50 Madrid -Atocha Cercanías 19:57

Por su parte, todos los servicios transversales quedan suprimidos siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

Planes alternativos por carretera para Algeciras y Ronda Antequera

De manera paralela, Renfe pondrá a disposición de las personas viajeras un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios Algeciras (13:10)–Málaga (15:25), Ronda (14:45)–Antequera (15:45), Málaga (14:40)–Algeciras (16:55) y Antequera Santa Ana (14:00)–Ronda (15:00).

Renfe transmite sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

La compañía y todos sus trabajadores lamentan profundamente lo sucedido y muestran su apoyo y agradecimiento a todas las personas que están trabajando de manera incansable desde que se produjo el accidente.

A las 20:45 horas de ayer, Renfe activó el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (PAVAFF) de Renfe para proporcionar ayuda psicológica e información a los afectados por este accidente a través del número 900 10 10 20. Asimismo, desde el primer momento puso en marcha sus equipos de seguridad y atención a viajeros, que trabajaron en colaboración con los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Rafael Verdú Una mujer de Bujalance, entre los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz El Ayuntamiento de Bujalance ha confirmado confirmó que una mujer natural de esta localidad cordobesa está entre las personas fallecidas en el accidente ferroviario del domingo por la tarde en Adamuz. Se trata de María del Carmen Abril, una mujer de 50 años de edad vecina de Bujalance que iba en el tren Iryo. Hasta el mediodía de este lunes, sus familiares aún no tenían noticias ciertas sobre su situación. [Lea aquí la noticia]

Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz Ha pasado un día desde el trágico accidente ferroviario en Adamuz y la lista de desaparecidos sigue aumentando. Jesús Saldaña, un médico malagueño de 29 años que trabajaba en el Hospital de La Paz de Madrid, iba en el último vagón del tren de Iryo que descarriló este domingo. Desde ese momento, sus amigos y familiares intentan localizarlo después de contactar con todos los hospitales de la provincia de Córdoba, pero aún no han dado con él. Lee aquí la noticia

La CIAF analizará en laboratorio los carriles del lugar del accidente de Adamuz y la rodadura del tren Iryo La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta que "será necesario analizar en laboratorio los carriles del lugar del accidente y en taller la rodadura del tren Iryo" descarrilado este domingo en Adamuz (Córdoba), según un comunicado del Ministerio de Transportes. La CIAF movilizó este domingo un equipo formado por el secretario de la Comisión y dos técnicos investigadores, que salieron de sus oficinas de Madrid hacia las 22h del mismo día, llegando al lugar del accidente hacia las 1:30 de la madrugada. El equipo de la CIAF inspeccionó el punto donde se inició el descarrilamiento, la infraestructura de carriles, traviesas y plataforma en ese punto y los daños producidos. [Aquí la noticia completa]

