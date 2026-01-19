Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente AdamuzEn directo, accidente AdamuzVíctima cordobesaDesaparecida de BujalanceUn pueblo en silencioVoluntarios"Mi hijo vio el horror"Alternativas viajar Córdoba-MadridCausas accidente tren AdamuzBuscan a Boro en Adamuz
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Renfe establece un plan alternativo de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz (Córdoba)

La compañía ofrecerá servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga que combinarán el trayecto en tren con un tramo realizado por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba

Decenas de personas haciendo cola en la estación Madrid-Puerta de Atocha tras cancelarse la línea de AVE entre Madrid y Andalucía.

Decenas de personas haciendo cola en la estación Madrid-Puerta de Atocha tras cancelarse la línea de AVE entre Madrid y Andalucía. / Europa Press

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Renfe activará a partir de mañana, 20 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente ocurrido en Adamuz, que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe está trabajando para poner a la venta los billetes de estos servicios especiales lo antes posible.

 Este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.

Dicho dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios.

 La distribución de estos servicios especiales, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera, será la siguiente:

 Con origen en Madrid:

  • Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).
  • Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).
  • Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).
  • Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).
  • Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).
  • Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).
  • Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

 Con origen en Andalucía:

  • Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)
  • Málaga -Maria Zambrano  (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)
  • Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)
  • Málaga-Maria Zambrano   (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)
  • Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)
  • Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)
  • Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

Paradas intermedias

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

 Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Servicios especiales por vía convencional

 Asimismo, Renfe pondrá a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

 Con origen en Madrid:

  •  Madrid Chamartín (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:44). Tren en doble composición.
  • Madrid Chamartín (15:00)-Cádiz (22:19). Tren en doble composición.
  • Madrid Chamartín (16:25)-Granada (22:15)-Almería Huércal (0:32)

Con origen en Andalucía:

  • Cádiz- (6:35)-Madrid-Chamartín (13:52)
  • Almería (Huércal) (8:31)-Granada(10:46)- Madrid Chamartín (16:36)
  • Sevilla-Santa Justa(15:00)-Madrid-Chamartín (20:42)

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

 De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid–Extremadura–Sevilla en 736 plazas más en el corredor.

 Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid- Atocha Cercanías 10:55 Sevilla SJ 18:58

 Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla SJ 11:50 Madrid -Atocha Cercanías 19:57

Por su parte, todos los servicios transversales quedan suprimidos siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

Planes alternativos por carretera para Algeciras y Ronda Antequera

De manera paralela, Renfe pondrá a disposición de las personas viajeras un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios Algeciras (13:10)–Málaga (15:25), Ronda (14:45)–Antequera (15:45), Málaga (14:40)–Algeciras (16:55) y Antequera Santa Ana (14:00)–Ronda (15:00).

Renfe transmite sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

La compañía y todos sus trabajadores lamentan profundamente lo sucedido y muestran su apoyo y agradecimiento a todas las personas que están trabajando de manera incansable desde que se produjo el accidente.

A las 20:45 horas de ayer, Renfe activó el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (PAVAFF) de Renfe para proporcionar ayuda psicológica e información a los afectados por este accidente a través del número 900 10 10 20. Asimismo, desde el primer momento puso en marcha sus equipos de seguridad y atención a viajeros, que trabajaron en colaboración con los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  3. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  6. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  7. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

El accidente de trenes de Adamuz deja al menos 40 muertos y la cifra aún podría crecer

Renfe establece un plan alternativo de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz (Córdoba)

Renfe establece un plan alternativo de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz (Córdoba)

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el accidente de Adamuz

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el accidente de Adamuz

Cuando todo falló, Adamuz estuvo: la solidaridad en el corazón del accidente ferroviario de Córdoba

Cuando todo falló, Adamuz estuvo: la solidaridad en el corazón del accidente ferroviario de Córdoba

Horas de angustia y dolor para los familiares de los desaparecidos del accidente de Adamuz

Los fallecidos en Córdoba el lunes 19 de enero

Tracking Pixel Contents