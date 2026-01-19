Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación judicial

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, también se ha desplazado para conocer el desarrollo de los trabajos, ofrecer apoyo y estrechar lazos de colaboración con los efectivos

Vista aérea de los trenes accidentados cerca de Adamuz.

Vista aérea de los trenes accidentados cerca de Adamuz. / EFE

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se han desplazado en la jornada de hoy al término municipal de Adamuz (Córdoba) donde este pasado domingo se produjo el descarrilamiento de dos trenes que ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y 152 heridos.

La investigación la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que es el que se encontraba de guardia en el momento del accidente y cuya jueza se encuentra en el lugar del siniestro desde esta pasada noche. También se ha desplazado hasta allí un fiscal del juzgado de Montoro, según detallan a Europa Press fuentes del TSJA y de la Fiscalía Superior de Andalucía.

Hacia la zona también se dirigen el presidente del TSJA y la fiscal superior andaluza para conocer el desarrollo de los trabajos, ofrecer apoyo y estrechar lazos de colaboración con los efectivos.

Efectivos desplazados

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, y el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, también se han desplazado al municipio cordobés en las últimas horas.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.

Investigación

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada "dictaminar cuál ha sido el origen del accidente". Ha anunciado de igual forma que será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el centro encargado de centralizar la identificación de cadáveres.

Durante la madrugada del lunes los equipos han trabajado para intentar esclarecer los hechos. "Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada", ha apostillado Moreno. Además, ha anunciado que durante la jornada de este lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos.

