El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se han desplazado en la jornada de hoy al término municipal de Adamuz (Córdoba) donde este pasado domingo se produjo el descarrilamiento de dos trenes que ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y 152 heridos.

La investigación la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que es el que se encontraba de guardia en el momento del accidente y cuya jueza se encuentra en el lugar del siniestro desde esta pasada noche. También se ha desplazado hasta allí un fiscal del juzgado de Montoro, según detallan a Europa Press fuentes del TSJA y de la Fiscalía Superior de Andalucía.

Hacia la zona también se dirigen el presidente del TSJA y la fiscal superior andaluza para conocer el desarrollo de los trabajos, ofrecer apoyo y estrechar lazos de colaboración con los efectivos.

Efectivos desplazados

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, y el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, también se han desplazado al municipio cordobés en las últimas horas.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.

Investigación

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada "dictaminar cuál ha sido el origen del accidente". Ha anunciado de igual forma que será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el centro encargado de centralizar la identificación de cadáveres.

Durante la madrugada del lunes los equipos han trabajado para intentar esclarecer los hechos. "Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada", ha apostillado Moreno. Además, ha anunciado que durante la jornada de este lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos.

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.