Sucesos
Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
El agente trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid situada en Aluche (Carabanchel)
Un agente cordobés de la Policía Nacional se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. El policía, destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, viajaba en uno de los vagones del tren de Iryo, según ha podido confirmar este periódico.
El agente que ha perdido la vida estaba casado y había sido padre recientemente. Según han informado desde el sindicato Jupol, se había incorporado al cuerpo en 2021. Este domingo regresaba a la capital para trabajar.
En sus redes sociales, Jupol ha emitido un comunicado sobre el fallecimiento del agente, trasladando su pésame a los familiares y compañeros del CIE: "Os acompañamos en el sentimiento. De nuevo, hacemos extensivo nuestras condolencias a todas las familias de las víctimas del terrible accidente de Adamuz".
Al menos 39 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España.
Puente apunta al 2 de febrero como la primera fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado en una entrevista a la cadena La Sexta que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse el próximo 2 de febrero.
Puente reconoce que hay más roturas en la vía donde tuvo lugar el accidente
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que la rotura del carril de la vía en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz no se limita solo a un trozo, sino que hay muchas más roturas a lo largo de 200 o 300 metros de vía.
Puente ha detallado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, que la imagen de la Guardia Civil que ha trascendido es solo la primera de una serie de roturas de vía, y que no se sabe aún si es una causa o una consecuencia del accidente.
Así ha sido el accidente de tren en Córdoba
El impacto entre un tren de Iryo y un Alvia de RENFE a la altura de Adamuz (Córdoba) ha dejado un saldo de al menos 40 fallecidos y más de 150 heridos de distinta consideración en el que se ha convertido en el accidente más grave en los casi 34 años desde que se puso en marcha la red de alta velocidad en España.
Familiares del cardiólogo Jesús Saldaña difunden su fotografía para intentar dar con su paradero
Familiares de Jesús Saldaña han pedido en el Centro Cívico de Poniente Sur difundir su fotografía. Iba en el Iryo y está desaparecido. Según los familiares, la Policía Judicial les ha informado de que se identificó en una ambulancia, pero no aparece en ningún hospital. Es cardiólogo del Hospital de la Paz de Madrid.
El Colegio de la Abogacía de Córdoba traslada su pésame a los familiares de la víctimas
El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha querido trasladar su más sentido pésame y solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz (Córdoba), causando víctimas mortales y numerosos heridos todavía en atención sanitaria y con cifras que podrían variar conforme avance la identificación y asistencia a los afectados.
Ante la magnitud de esta tragedia, la Junta de Gobierno del Colegio en sesión extraordinaria celebrada esta mañana, ha acordado suspender todos los actos colegiales programados para esta semana, como muestra de respeto institucional y solidaridad con las víctimas y sus familias.
La Junta de Gobierno ha acordado igualmente poner el Colegio a disposición de las autoridades competentes y de las personas afectadas, ofreciendo su colaboración y recursos para cuanto pueda resultar necesario en estos momentos.
