Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Un agente cordobés de la Policía Nacional se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. El policía, destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, viajaba en uno de los vagones del tren de Iryo, según ha podido confirmar este periódico.

El agente que ha perdido la vida estaba casado y había sido padre recientemente. Según han informado desde el sindicato Jupol, se había incorporado al cuerpo en 2021. Este domingo regresaba a la capital para trabajar.

En sus redes sociales, Jupol ha emitido un comunicado sobre el fallecimiento del agente, trasladando su pésame a los familiares y compañeros del CIE: "Os acompañamos en el sentimiento. De nuevo, hacemos extensivo nuestras condolencias a todas las familias de las víctimas del terrible accidente de Adamuz".

La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Manuel Murrillo

Al menos 39 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz , una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España.

En Directo

Puente apunta al 2 de febrero como la primera fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado en una entrevista a la cadena La Sexta que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse el próximo 2 de febrero.

Así ha sido el accidente de tren en Córdoba El impacto entre un tren de Iryo y un Alvia de RENFE a la altura de Adamuz (Córdoba) ha dejado un saldo de al menos 40 fallecidos y más de 150 heridos de distinta consideración en el que se ha convertido en el accidente más grave en los casi 34 años desde que se puso en marcha la red de alta velocidad en España. [Lea aquí este reportaje multimedia especial]

Familiares del cardiólogo Jesús Saldaña difunden su fotografía para intentar dar con su paradero Familiares de Jesús Saldaña han pedido en el Centro Cívico de Poniente Sur difundir su fotografía. Iba en el Iryo y está desaparecido. Según los familiares, la Policía Judicial les ha informado de que se identificó en una ambulancia, pero no aparece en ningún hospital. Es cardiólogo del Hospital de la Paz de Madrid. El cardiólogo Jesús Saldaña, desaparecido, iba en el tren Iryo. / CÓRDOBA