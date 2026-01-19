Una de las pioneras del turismo gastronómico en Córdoba advierte: «El visitante ya no es espectador»

«El turista se ha cansado de ser espectador. Quiere experiencias diferentes y formar parte activa de ellas». Así resume Isabel Calvache, directora y fundadora de Caracol Tours, la profunda transformación que vive el sector turístico en Córdoba. A su juicio, el visitante estadounidense -con un marcado interés por la gastronomía y por lo auténtico- se encuentra en pleno auge en la ciudad.

Esta cordobesa, que durante casi dos décadas trabajó como técnico internacional de exportación de vino, decidió regresar a su ciudad natal y emprender en 2014 con la creación de Caracol Tours, una empresa especializada inicialmente en catas de vino y aceite dirigidas al público japonés. Lo hizo tras detectar un nicho de mercado todavía incipiente, el turismo gastronómico, y descubrir el concepto de turismo slow.

El visitante huye de «una Córdoba globalizada»

Calvache define este tipo de visitante como alguien que busca una «mirada interior» del lugar que visita, que desea «reforzar lo nuestro» y huye de «una Córdoba globalizada». Un perfil que, explica, ha crecido de forma exponencial en los últimos años, con la pandemia como punto de inflexión y la gastronomía como uno de sus principales reclamos.

El visitante estadounidense, dispuesto a invertir en experiencias

Fue precisamente la crisis sanitaria la que obligó a reorientar su modelo de negocio. «El turista japonés se fue», recuerda, y el foco pasó entonces al visitante estadounidense, al que describe como «muy curioso» y dispuesto a invertir en experiencias de calidad. Cada vez son más los que organizan viajes de alrededor de doce días recorriendo bodegas y lagares de distintos puntos de Andalucía y Portugal, con la gastronomía como hilo conductor.

En cuanto al turismo nacional, reconoce que todavía es residual, aunque detecta un crecimiento ligado al turismo de congresos. En ese contexto, la oferta gastronómica se convierte en una pieza clave para llenar los espacios entre sesiones, cuando estos visitantes «buscan algo completamente diferente». Es ahí donde entran propuestas como las suyas, que a menudo incluyen visitas a pequeñas bodegas, tabernas históricas y lagares para conocer de primera mano el proceso de elaboración.

Durante las catas, se explican los métodos de producción del aceite, el vino o el vinagre, así como su tradición, su impacto en la sociedad cordobesa y su conexión con la historia de la ciudad y sus personajes más relevantes. «La gente quiere novedades», insiste Calvache, convencida de que el sector vive una evolución constante que obliga a las empresas a ser «muy dinámicas» y a reinventarse de forma continua.

Porque, en un destino cada vez más competitivo, ya no basta con mostrar: hay que invitar a participar, a comprender y a saborear. Y en ese terreno, Córdoba —cuando se cuenta desde dentro— sigue teniendo mucho que ofrecer.