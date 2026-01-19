La Junta refuerza el partido judicial de Montoro para atender el accidente de trenes en Adamuz

La Consejería de Justicia ha determinado este lunes el refuerzo del partido judicial de Montoro, ante el incremento de la carga de trabajo derivado del accidente ferroviario ocurrido en la noche de ayer domingo en Adamuz (Córdoba). Esta tragedia ha dejado, por el momento, 39 víctimas mortales y un centenar de heridos.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado hoy de que la investigación del accidente ha sido asumida por la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, en funciones de guardia. Además, el suceso podría provocar, previsiblemente, un aumento de trabajo en el Registro Civil.

Una respuesta "inmediata"

A través de un comunicado, el sindicato SPJ-USO ha informado de la medida, que ha sido solicitada por esta organización. USO ha manifestado su "reconocimiento a la rápida y eficaz actuación de la Consejería de Justicia", que "ha dado una respuesta inmediata a la situación generada tras el trágico accidente ferroviario".

Según detalla, la consejería ha autorizado la creación de dos puestos de refuerzo en la oficina judicial de Montoro, un gestor y un tramitador. Asimismo, ha dado luz verde al desarrollo de servicios extraordinarios para el personal de esta oficina y del Registro Civil de Montoro. También se han impulsado dos comisiones de servicio, sin relevación de funciones, para prestar apoyo específico al Registro Civil de Montoro, "especialmente afectado por la carga adicional de trabajo que conlleva la gestión de las actuaciones registrales vinculadas a este trágico acontecimiento".

SPJ-USO ha trasladado el pésame a las familias de las personas fallecidas y ha deseado "una pronta y completa recuperación a todas las personas que han resultado heridas".

En Directo

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se han desplazado en la jornada de hoy al término municipal de Adamuz (Córdoba) donde este pasado domingo se produjo el descarrilamiento de dos trenes que ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y 152 heridos. La investigación la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que es el que se encontraba de guardia en el momento del accidente y cuya jueza se encuentra en el lugar del siniestro desde esta pasada noche. También se ha desplazado hasta allí un fiscal del juzgado de Montoro, según detallan a Europa Press fuentes del TSJA y de la Fiscalía Superior de Andalucía. [Pulsa aquí para leer la noticia completa]