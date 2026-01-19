Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta refuerza el partido judicial de Montoro para atender el accidente de trenes en Adamuz

Un gestor y un tramitador se sumarán a la oficina judicial, y se han autorizado servicios extraordinarios, así como dos comisiones de servicio para apoyar al Registro Civil

Autoridades en Adamuz tras el trágico accidente ferroviario.

Autoridades en Adamuz tras el trágico accidente ferroviario. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Consejería de Justicia ha determinado este lunes el refuerzo del partido judicial de Montoro, ante el incremento de la carga de trabajo derivado del accidente ferroviario ocurrido en la noche de ayer domingo en Adamuz (Córdoba). Esta tragedia ha dejado, por el momento, 39 víctimas mortales y un centenar de heridos.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado hoy de que la investigación del accidente ha sido asumida por la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, en funciones de guardia. Además, el suceso podría provocar, previsiblemente, un aumento de trabajo en el Registro Civil.

Una respuesta "inmediata"

A través de un comunicado, el sindicato SPJ-USO ha informado de la medida, que ha sido solicitada por esta organización. USO ha manifestado su "reconocimiento a la rápida y eficaz actuación de la Consejería de Justicia", que "ha dado una respuesta inmediata a la situación generada tras el trágico accidente ferroviario".

Según detalla, la consejería ha autorizado la creación de dos puestos de refuerzo en la oficina judicial de Montoro, un gestor y un tramitador. Asimismo, ha dado luz verde al desarrollo de servicios extraordinarios para el personal de esta oficina y del Registro Civil de Montoro. También se han impulsado dos comisiones de servicio, sin relevación de funciones, para prestar apoyo específico al Registro Civil de Montoro, "especialmente afectado por la carga adicional de trabajo que conlleva la gestión de las actuaciones registrales vinculadas a este trágico acontecimiento".

SPJ-USO ha trasladado el pésame a las familias de las personas fallecidas y ha deseado "una pronta y completa recuperación a todas las personas que han resultado heridas".

