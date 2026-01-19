Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Tren CórdobaBuscan a Boro en AdamuzPedro SánchezJuanma MorenoUn pueblo en silencioVoluntarios"Mi hijo vio el horror"Alternativas viajar Córdoba-MadridCausas accidente tren Adamuz
instagramlinkedin

Testimonios tras la tragedia

Juan Barroso, familiar con cuatro desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "No nos dan información"

Una sobrina de seis años salió ilesa "por su propio pie" de uno de los trenes siniestrados

Juan Barroso atiende a los medios a las puertas de Reina Sofía.

Juan Barroso atiende a los medios a las puertas de Reina Sofía. / H. G.

Efe

Córdoba

Juan Barroso, portavoz familiar de cuatro desaparecidos de Punta Umbría (Huelva) tras el accidente ferroviario en Adamuz, ha mostrado su indignación después de visitar "todos los hospitales" y "varios puntos de información" sin tener datos oficiales del paradero de sus familiares.

En declaraciones ante los medios de comunicación a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha exhibido su malestar después de que no le hayan querido confirmar una información extraoficial que situaba a uno de sus familiares, un niño de 12 años, en el centro hospitalario cordobés.

La hermana de este menor, otra niña de seis años, salió del tren "por su propio pie" y ya se encuentra en un hotel descansando, ha explicado a los medios.

Juanma Moreno, sobre el rescate del Alvia en Adamuz: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"

Lucía Feijoo Viera

De acuerdo a su relato, en este punto siguen desaparecidos los padres de estos niños y un primo, que viajaban desde Madrid hacia Huelva en el Alvia accidentado la tarde de ayer en Adamuz (Córdoba).

"No nos dan información"

"Hemos recorrido todos los hospitales de Jaén, de Úbeda y todos los de Córdoba" y los tres puntos de información que han habilitado, ha recalcado.

"Hemos dado 1.000 vueltas de aquí para allá por todos lados, me dicen que mi sobrino puede estar aquí, vengo y me dicen que como no soy familiar directo no me pueden decir nada", ha relatado con gran enfado.

Noticias relacionadas y más

Imágenes aéreas de la Guardia Civil

Imágenes aéreas de la Guardia Civil

Guardia Civil

"No nos dan información porque no la tienen y, si la tienen, no la sueltan", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado que se facilite el nombre de los rescatados para no "hacer sufrir más" y que "las familias descansen".

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents