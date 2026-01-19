Juan Barroso, familiar con cuatro desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "No nos dan información"

Juan Barroso, portavoz familiar de cuatro desaparecidos de Punta Umbría (Huelva) tras el accidente ferroviario en Adamuz, ha mostrado su indignación después de visitar "todos los hospitales" y "varios puntos de información" sin tener datos oficiales del paradero de sus familiares.

En declaraciones ante los medios de comunicación a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha exhibido su malestar después de que no le hayan querido confirmar una información extraoficial que situaba a uno de sus familiares, un niño de 12 años, en el centro hospitalario cordobés.

La hermana de este menor, otra niña de seis años, salió del tren "por su propio pie" y ya se encuentra en un hotel descansando, ha explicado a los medios.

De acuerdo a su relato, en este punto siguen desaparecidos los padres de estos niños y un primo, que viajaban desde Madrid hacia Huelva en el Alvia accidentado la tarde de ayer en Adamuz (Córdoba).

"Hemos recorrido todos los hospitales de Jaén, de Úbeda y todos los de Córdoba" y los tres puntos de información que han habilitado, ha recalcado.

"Hemos dado 1.000 vueltas de aquí para allá por todos lados, me dicen que mi sobrino puede estar aquí, vengo y me dicen que como no soy familiar directo no me pueden decir nada", ha relatado con gran enfado.

"No nos dan información porque no la tienen y, si la tienen, no la sueltan", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado que se facilite el nombre de los rescatados para no "hacer sufrir más" y que "las familias descansen".

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.