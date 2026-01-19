Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el accidente de Adamuz

Los forenses han realizado un total de 23 autopsias, y se espera que la mayoría de las víctimas sean identificadas por huellas dactilares

El Instituto de Medicina Legal recibe a los fallecidos.

El Instituto de Medicina Legal recibe a los fallecidos. / Lola Ruiz

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya un total de 37 cuerpos del total de personas fallecidas en el accidente de trenes ocurrido en Adamuz. De ellos, los médicos forenses han realizado un total de 23 autopsias, según informa el Centro Integrado de Datos (CID) constituido por el accidente de trenes.

Los médicos forenses han realizado desde ayer domingo y hasta hoy a las siete de la tarde un total de 37 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A 23 de ellos se les ha practicado ya la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares.

Además, se ha realizado un listado de pasajeros que viajaban en ambos trenes. Así, hasta el momento se han contabilizado un total de 527 pasajeros en ambos trenes.

Por otra parte, se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de Huelva, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla.

Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

Desde el CID, "tan sólo podemos informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son", indican en su comunicado.

Dispositivo

El CID, que se activó hoy a las 8:22 de la mañana, es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada y Sevilla. Además, en la tarde de hoy también se ha trasladado a Córdoba otro equipo de Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado durante la madrugada de ayer y el día de hoy un total de 27 forenses, tanto en levantamientos durante toda la madrugada como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según indica la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.

