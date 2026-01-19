Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 19 de enero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

‘Obras emblemáticas del siglo XIX’

'Obras emblemáticas del siglo XIX'

Exposición

‘Obras emblemáticas del siglo XIX’

La Fundación Cajasol inaugura en Córdoba la exposición Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol.

Ronda de los Tejares, 32.

13.30 horas.

Música

Concierto de la Capella Cordubensis

Concierto de la Capella Cordubensis con José Antonio Ocaña Heredia, director. Presenta: María Isabel García Cano, académica correspondiente.

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora.

Entrada por Claudio Marcelo.

19.30 horas.

Niños

Sesión de lectura

Habrá sesión de lectura del ciclo La hora del cuento en la biblioteca municipal Arrabal del Sur, a cargo de Nieves Palma. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Municipal Arrabal del Sur.

Priego de Córdoba, s/n.

17.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

Cultura

Actividades en la Biblioteca Viva de al-Andalus

Itinerario de la herida, por Arístides Naranjo. Presenta: Pilar Redondo, en el ciclo Leer en BVA, a las 18.00 y conferencia del historiador y novelista José Calvo Poyato, La llegada de los Borbones a España, a las 19.00 horas

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.

Cuesta del Bailío, 3.

18.00 y 19.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Hilos de la diáspora’

Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

TEMAS

