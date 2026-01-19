Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El día después del trágico percance ferroviario

Los hospitales de Córdoba se vuelcan con las víctimas del accidente de Adamuz

El Reina Sofía acoge a cinco ingresado en la UCI, Quirón a tres; Cruz Roja y San Juan de Dios a dos

Entrada de las Urgencias del hospital Reina Sofía en la mañana de hoy lunes, tras el trágico accidente ferroviario.

Entrada de las Urgencias del hospital Reina Sofía en la mañana de hoy lunes, tras el trágico accidente ferroviario. / Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Cuatro hospitales de Córdoba tienen a los doce heridos graves (cifras actualizadas a las 12.50) del accidente ferroviario de Adamuz en sus Unidades de Cuidados Intensivos.

De los 121 heridos (116 adultos y 5 niños) que han sido asistidos tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), 42 permanecen ingresados (38 adultos y 4 niños) en hospitales andaluces, 12 de ellos en la UCI, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Los hospitalizados en la UCI son 11 adultos y un menor, cinco de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y tres en el hospital Quirón.

Los otros tres menores ingresados están ingresados en el hospital Reina Sofía, están fuera de UCI. Además, en el complejo hospitalario de Reina Sofía se encuentran otros 9 adultos en planta, fuera de la UCI, a los que se suman los del Quirón (6), Cruz Roja (1), San Juan de Dios (6), y dos más en el Alto Guadalquivir, dentro de la provincia. En Málaga hay otros dos heridos hospitalizados.

Los demás lesionados que han precisado asistencia sanitaria (79) ya han sido dados de alta.

Reservas de sangre garantizadas

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha informado que, gracias a la rápida y generosa respuesta de la ciudadanía, las reservas de sangre para hoy ya están garantizadas. En ese sentido, fuentes del centro de transfusiones instan a donar de forma escalonada "durante esta semana y la que viene".

El Reina Sofía agradece la solidaridad

"Gracias por tanta solidaridad. Ante la gran cantidad de mensajes que estamos recibiendo en las últimas horas, queremos agradecer profundamente la generosidad de todas las personas que, estos días, se están ofreciendo de manera desinteresada para ayudar", ha compartido el Hospital Reina Sofía.

Además, indica que "todos nuestros servicios y recursos están cubiertos y seguimos trabajando desde las distintas áreas".

Comunicado de Cruz Roja

"Desde el Hospital Cruz Roja de Córdoba queremos trasladar nuestro más profundo pésame a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Compartimos su dolor y nos unimos al sentir de todos que hoy vivimos momentos de enorme tristeza.

Deseamos igualmente una pronta y completa recuperación a todas las personas que han resultado heridas. Confiamos en que, con la atención recibida y el apoyo de sus familias, puedan superar cuanto antes las consecuencias de este trágico suceso.

Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los profesionales de los servicios sanitarios, de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, y dispositivos de protección civil que, desde el primer momento, se volcaron en la atención a las víctimas con una entrega ejemplar. 

Nuestro reconocimiento especial también al equipo de @cruzrojacordoba y a todos nuestros profesionales del Hospital del resto de centros sanitarios que han participado en la asistencia, demostrando una vez más su compromiso humano y profesional.

Gracias asimismo a los vecinos y vecinas de Adamuz y de las localidades cercanas por su solidaridad, por abrir sus puertas y por ofrecer ayuda desinteresada en unas horas especialmente difíciles.

Hoy es momento de acompañar, de estar cerca y de cuidar a quienes más lo necesitan. Todo nuestro apoyo y cariño para las familias afectadas".

Hospital Arruzafa, sus servicios a disposición

Desde el Hospital Arruzafa, han informado de su disposición de las autoridades para que en caso de necesitar de alguno de nuestros servicios, puedan contar con ellos sin excepcionalidad.

De igual manera, han trasladado su más sentido pésame a familiares y allegados de las víctimas del accidente de tren sucedió en Adamuz (Córdoba), así como transmitir su "respaldo y sentimiento de admiración a todas aquellas personas, sanitarias, de seguridad, bomberos, implicados en el operativo y civiles que están colaborando en las labores de ayuda tras el terrible siniestro acontecido en la línea de alta velocidad ferroviaria que conecta Andalucía con la capital de España".

