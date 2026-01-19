Los hospitales de Córdoba se vuelcan con las víctimas del accidente de Adamuz

Cuatro hospitales de Córdoba tienen a los doce heridos graves (cifras actualizadas a las 12.50) del accidente ferroviario de Adamuz en sus Unidades de Cuidados Intensivos.

De los 121 heridos (116 adultos y 5 niños) que han sido asistidos tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), 42 permanecen ingresados (38 adultos y 4 niños) en hospitales andaluces, 12 de ellos en la UCI, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Los hospitalizados en la UCI son 11 adultos y un menor, cinco de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y tres en el hospital Quirón.

Los otros tres menores ingresados están ingresados en el hospital Reina Sofía, están fuera de UCI. Además, en el complejo hospitalario de Reina Sofía se encuentran otros 9 adultos en planta, fuera de la UCI, a los que se suman los del Quirón (6), Cruz Roja (1), San Juan de Dios (6), y dos más en el Alto Guadalquivir, dentro de la provincia. En Málaga hay otros dos heridos hospitalizados.

Los demás lesionados que han precisado asistencia sanitaria (79) ya han sido dados de alta.

Reservas de sangre garantizadas

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha informado que, gracias a la rápida y generosa respuesta de la ciudadanía, las reservas de sangre para hoy ya están garantizadas. En ese sentido, fuentes del centro de transfusiones instan a donar de forma escalonada "durante esta semana y la que viene".

El Reina Sofía agradece la solidaridad

"Gracias por tanta solidaridad. Ante la gran cantidad de mensajes que estamos recibiendo en las últimas horas, queremos agradecer profundamente la generosidad de todas las personas que, estos días, se están ofreciendo de manera desinteresada para ayudar", ha compartido el Hospital Reina Sofía.

Además, indica que "todos nuestros servicios y recursos están cubiertos y seguimos trabajando desde las distintas áreas".

Comunicado de Cruz Roja

"Desde el Hospital Cruz Roja de Córdoba queremos trasladar nuestro más profundo pésame a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Compartimos su dolor y nos unimos al sentir de todos que hoy vivimos momentos de enorme tristeza.

Deseamos igualmente una pronta y completa recuperación a todas las personas que han resultado heridas. Confiamos en que, con la atención recibida y el apoyo de sus familias, puedan superar cuanto antes las consecuencias de este trágico suceso.

Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los profesionales de los servicios sanitarios, de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, y dispositivos de protección civil que, desde el primer momento, se volcaron en la atención a las víctimas con una entrega ejemplar.

Nuestro reconocimiento especial también al equipo de @cruzrojacordoba y a todos nuestros profesionales del Hospital del resto de centros sanitarios que han participado en la asistencia, demostrando una vez más su compromiso humano y profesional.

Gracias asimismo a los vecinos y vecinas de Adamuz y de las localidades cercanas por su solidaridad, por abrir sus puertas y por ofrecer ayuda desinteresada en unas horas especialmente difíciles.

Hoy es momento de acompañar, de estar cerca y de cuidar a quienes más lo necesitan. Todo nuestro apoyo y cariño para las familias afectadas".

Hospital Arruzafa, sus servicios a disposición

Desde el Hospital Arruzafa, han informado de su disposición de las autoridades para que en caso de necesitar de alguno de nuestros servicios, puedan contar con ellos sin excepcionalidad.

De igual manera, han trasladado su más sentido pésame a familiares y allegados de las víctimas del accidente de tren sucedió en Adamuz (Córdoba), así como transmitir su "respaldo y sentimiento de admiración a todas aquellas personas, sanitarias, de seguridad, bomberos, implicados en el operativo y civiles que están colaborando en las labores de ayuda tras el terrible siniestro acontecido en la línea de alta velocidad ferroviaria que conecta Andalucía con la capital de España".

En Directo

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.