La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz (Córdoba) para identificar los cuerpos de las víctimas

Una mañana fría y tensa ha sucedido a una de las noches más terribles que vivirán muchas familias cuyos allegados viajaban en alguno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz. Mientras el horror sigue grabado en la mente de quienes fueron testigos de la tragedia, continúan los trabajos para esclarecer la identidad de las personas fallecidas. La comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha organizado una toma de muestras de ADN en su sede de la avenida Medina Azahara, donde lleva atendiendo a los familiares de las víctimas.

Según los portavoces de la Guardia Civil, son los mismos agentes quienes proceden a la recogida, no se necesita presencia de sanitarios, ya que se realiza con un froctis bucal de forma rápida. Aunque no se han facilitado cifras de cuántas personas han pasado por estas dependencias, sí se ha confirmado que muchos de los afectados están acudiendo de forma intermitente por las instalaciones. Son los familiares que se enfrentan a la mayor incertidumbre, ya que horas después del accidente aún no tienen constancia del paradero de quienes viajaban en el tren.

CÓRDOBA

Investigación dirigida por la Policía Judicial

La investigación está dirigida por la unidad orgánica de la Policía Judicial en coordinación con la Junta de Andalucía, que está procediendo a contactar con los familiares, muchos de los cuales se han desplazado a los puntos en los que se está ofreciendo atención psicológica como el centro cívico de Poniente. De momento, no se han facilitado listados de víctimas ni cifras sobre el número de muestras de ADN que se han recogido, si bien la Guardia Civil ha incorporado a personal especializado para que la identificación sea lo más rápida posible, principalmente, expertos en huellas y ADN.

Manuel Murillo

"No sabemos nada, este es el peor momento"

Durante la mañana, se ha visto entrar a algunas personas que han confirmado que acudían para entregar sus muestras, si bien no han querido hacer declaraciones mientras se tapan la cara para evitar que se les fotografía, visiblemente afectados. "Ahora no es el momento", repiten en la puerta antes de entrar ante los medios de comunicación que permanecen apostados en la puerta a la espera de que acudan más familiares. Una de las personas que han acudido hasta la comandancia, una joven familiar de un desaparecido, ha pedido comprensión y ha confirmado fuera de cámara, con rostro circunspecto y de forma muy breve, que no quería hacer declaraciones porque "no sabemos nada de nada y este es el peor momento". El resto de las personas que han pasado por las instalaciones, que han ido llegando con cuentagotas durante toda la mañana, ha negado con la cabeza al preguntarles si venían a entregar muestras de ADN mientras aligeraban el paso para no hacer declaraciones.

En Directo

Adrián Ramírez Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido" El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado. Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó. Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".

María Roso Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria. Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente". [Lea aquí las declaraciones al completo]

Chencho Martínez Chencho Martínez Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.

Condolencias de diversas entidades Diversas entidades como el sindicato CSIF, Satse, el Consejo Andaluz de Enfermería y la Asociación Presencia Cristiana han enviado sus condolencias a familiares y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.

Cinco puntos de recogida de ADN

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz, a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.

Las oficinas estarán ubicadas en las siguientes localizaciones, según los datos facilitados por el instituto armado.

Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.

Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.

Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.

Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.

⁠Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.

En estas oficinas se les informará de los avances en la localización y estado de sus familiares. La Guardia Civil recuerda que cualquier dato puede ser importante para la identificación de las víctimas, por lo que se recomienda a los familiares que aporten la siguiente documentación: Documento de identidad (DNI, pasaporte, NIE, etc); fotografías recientes; e información sobre rasgos físicos característicos (como tatuajes, cicatrices, etc.). Debido a las graves consecuencias del accidente, se ha procedido a la activación del protocolo establecido por el Real Decreto 32/2009 que regula la actuación médico-forense y de la Policía Judicial ante sucesos con víctimas múltiples.

En el marco de las actuaciones previstas en dicho protocolo, se incluye el establecimiento de oficinas denominadas 'ante-mortem', en las que se recoge de los familiares directos de las presuntas víctimas del suceso toda la información necesaria para permitir la correcta identificación de las mismas.