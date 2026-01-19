Fuerte despliegue policial en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ante la llegada de los cadáveres del accidente en Adamuz

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia, es este lunes uno de los centros de atención de la "gran catástrofe" (según describe la Consejería de Justicia) ocurrida ayer en Adamuz con el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. Desde las primeras horas de la mañana, la Policía Local y la Policía Nacional han realizado un fuerte despliegue de efectivos y vehículos, cortando el tráfico en la calle Cantábrico, a la altura del acceso al IML, para velar por la seguridad en la llegada de los cadáveres de los 39 fallecidos contabilizados hasta el momento.

El movimiento más significativo ha sido la llegada de cinco vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre los que se hallaban la Policía Militar y camiones frigoríficos. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha desplazado hasta el lugar en el marco del seguimiento de la tragedia que realiza este lunes, visitando los diferentes puntos de atención a las víctimas.

Un vehículo isotermo de la UME llega al Instituto de Medicina Legal este lunes. / Lola Ruiz

También han acudido al IML la concejala Cintia Bustos y Dolores López, jefa de la Policía Nacional de Córdoba. Junto a los vehículos de la UME, se ha podido observar la llegada de Emergencias 112 Andalucía, que ha transportado cajas, y de Protección Civil. En la zona se encuentran diversas patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, y efectivos de la Guardia Civil. El Instituto armado es el responsable de la seguridad en la Ciudad de la Justicia.

La esquina de la calle Cantábrico permanece acordonada, con vehículos de la Policía Nacional cortando el acceso para posibilitar la entrada de los efectivos de emergencias. Además, los agentes han desplegado lonas que dificultan la observación de lo que ocurre en torno al IML. Numerosos medios de comunicación de ámbito local y nacional, y vecinos de la zona hacen guardia en el lugar para conocer lo que ocurre.

Hasta la puerta del IML se ha desplazado, asimismo, Manuel Moreno, agente de asistencia de la compañía Santa Lucía, para facilitar a las familias aseguradas una primera atención en la organización del funeral. Este profesionales apunta que otro compañero se encuentra en el hospital Reina Sofía.

Los familiares, en la comandancia de la Guardia Civil

La Consejería de Justicia ha informado esta mañana de que, en principio, los familiares de las víctimas fallecidas no tienen que desplazarse al IML, sino que pueden dejar sus muestras de ADN, para el cotejo y la identificación de los cadávares, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, ubicada en la avenida de Medina Azahara.

Esta decisión responde a la voluntad de aminorar, en la medida de lo posible, la experiencia traumática. Una vez realizadas las autopsias y demás actuaciones necesarias, la jueza de la plaza 2 de Instrucción de Montoro podrá ordenar que se entreguen los cuerpos a las familias. En cualquier caso, en el IML permanece un psicólogo de retén por si llega algún afectado. Otros tres psicólogos del IML se han desplazado a la Comandancia de la Guardia Civil para atender allí a los familiares, junto a psicólogos y profesionales de otros servicios de emergencias.

Esta consejería informó ayer de la activación del Plan de Actuación Territorial médico forense del IML de Córdoba "previsto ante grandes catástrofes". Así, indicó que "los 16 médicos forenses, además de todo el equipo administrativo y el resto de personal (32 trabajadores en total), están ya desplegados y a disposición de la autoridad judicial y de los equipos de emergencia. Además, los efectivos de Sevilla y Granada se encuentran en situación de alerta por si fuera necesario su activación". El plan establece el protocolo a seguir tanto en el levantamiento de cadáveres, su identificación y la posterior realización de la autopsia.

Un vehículo del Ejército llega a la Ciudad de la Justicia. / Lola Ruiz

Activado el protocolo nacional de actuación médico-forense

De su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado hoy de la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Según detalla en un comunicado, también se ha activado el Centro de Integración de Datos (CID), que tiene como función reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones, previo a su remisión a la autoridad judicial competente. El objetivo es intentar facilitar información cuanto antes a las familias de las víctimas, tal y como recoge el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero.

El TSJA apunta, como se ha indicado, que se ha puesto en marcha el centro de asistencia a las víctimas en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, donde los familiares de las víctimas deben acudir para recabar cualquier información, aportar datos o consultar todo aquello que puedan necesitar.