Familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz esperan noticias en el Centro Cívico de Poniente Sur de Córdoba

Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido"

El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado.

Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó.

Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia.

El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".