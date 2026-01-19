Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 19 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 20 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Francisco Rojas Cañas
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
Juan Ceular Hidalgo
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Amalia Serrano Ruiz
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
