Accidente Tren Córdoba
Los fallecidos en Córdoba el lunes 19 de enero

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 20 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisco Rojas Cañas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Juan Ceular Hidalgo

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Amalia Serrano Ruiz

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Los fallecidos en Córdoba el lunes 19 de enero

