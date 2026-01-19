Córdoba se vuelca y activa todos sus recursos por el accidente ferroviario de Adamuz: "Está siendo un trabajo muy duro"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado el profundo pesar, tristeza y condolencias del Ayuntamiento de la capital cordobesa por el trágico accidente de los trenes de Adamuz y ha subrayado la solidaridad absoluta con las víctimas, familiares y personas afectadas tras un minuto de silencio en el Consistorio.

El alcalde ha trasladado un mensaje de orgullo y reconocimiento al trabajo de los servicios de emergencia de la ciudad de Córdoba. La activación de los recursos municipales se produjo alrededor de las 20.30 horas, movilizando a bomberos, Policía Local y Protección Civil, que fueron de los primeros efectivos en llegar a la "zona cero" del accidente, actuando bajo la dirección del dispositivo de emergencias de la Junta de Andalucía.

Operativo desde la capital

En el operativo participaron bomberos de Córdoba desplazados a dos zonas distintas, mientras que la Policía Local envió 28 efectivos para colaborar en la ordenación de la movilidad y la atención a las personas. Bellido ha destacado el impacto emocional y la dureza del trabajo realizado por los intervinientes, trasladándoles públicamente el apoyo de la ciudad

En el ámbito de la atención a las víctimas, el Ayuntamiento ha colaborado con el hospital Reina Sofía en la acogida de personas dadas de alta con heridas leves o pronóstico favorable. Para ello, se activó el Centro de Educación Ambiental (CEA), donde, a través de Cruz Roja y dentro del plan de emergencias municipal, se ha prestado atención integral. Varias familias pasaron allí la noche mientras se organiza su retorno a sus domicilios con la colaboración de Renfe, Adif e Iryo.

Víctor Castro

Asimismo, a petición de la Consejería de Interior y Emergencias de la Junta de Andalucía, se ha habilitado el Centro Cívico de Poniente Sur (Plaza de Toros) como centro de atención a familiares, especialmente de personas aún no localizadas. Este espacio se eligió por su cercanía a la Ciudad de la Justicia y la Comandancia de la Guardia Civil, donde se toman muestras de ADN. El centro permanecerá cerrado al público durante varios días, al concentrarse allí servicios como 112, 061, psicólogo y servicios sociales municipales, además de labores de apoyo logístico y de protección de la intimidad de las familias.

Autobuses a Villanueva

El Ayuntamiento también está colaborando en la organización de la movilidad, tanto en el entorno judicial como en la estación de tren y autobuses, donde se habilitarán unos 30 autobuses lanzadera que conectarán Córdoba con Villanueva de Córdoba, permitiendo mantener el servicio de movilidad a esa localidad mientras continúan las labores en la zona del accidente.

Voluntarios de Cruz Roja atienden a los heridos desplazados al Centro de Educación Ambiental. / Paula Ruiz

Sobre las labores de rescate, se ha informado de que ya se encuentra actuando el tercer relevo de bomberos, coordinado con el servicio provincial. Los trabajos avanzan a la espera de maquinaria pesada de ADIF, necesaria para mover los vagones siniestrados, ya que los medios municipales no disponen de este tipo de equipamiento.

El alcalde ha resaltado también la respuesta "ejemplar" de la ciudadanía, especialmente la alta participación en la donación de sangre y el comportamiento cívico durante la salida del estadio de fútbol, donde se cortaron accesos para no entorpecer el paso de vehículos de emergencia, destacando la colaboración de los aficionados y el respeto a las indicaciones policiales.

Información sobre Fitur

En relación con Fitur, el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la suspensión total de la actividad institucional prevista en la feria, en consonancia con la decisión de la Junta de Andalucía. No asistirán concejales ni miembros del gobierno municipal, y quedan canceladas todas las presentaciones y actos institucionales. Únicamente se mantiene la actividad técnica y profesional, desarrollada por funcionarios y personal especializado, sin actos públicos ni promocionales.