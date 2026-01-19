Alternativas para viajar a Madrid desde Córdoba tras el accidente en Adamuz: autobuses y refuerzo de vuelos

La tragedia ferroviaria ocurrida este domingo 18 de enero en Adamuz, y que deja hasta el momento 39 fallecidos y más de un centenar de heridos, ha interrumpido todas las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que permanecerán sin servicio al menos durante toda la jornada del lunes.

En total, más de 200 trenes han quedado cancelados o seriamente alterados, generando un impacto sin precedentes en la conectividad ferroviaria.

Esta situación ha llevado a la activación y refuerzo de las alternativas de transporte que conectan Córdoba, Sevilla y Málaga (y el resto de Andalucía) con Madrid. De momento, Adif ya habilitó en la jornada del domingo servicios de autobús para los viajeros afectados en estaciones intermedias, mientras que las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha, Córdoba y Sevilla han permanecido abiertas durante toda la noche para acoger a los viajeros afectados por la cancelación de la circulación de trenes en el trayecto afectado.

Entre las alternativas de desplazamiento están los autobuses, el tren Intercity (que sí está operativo, pero solo el tramo sureste, y vuelos desde Sevilla y Málaga.

Autobús

El autobús se presenta como la alternativa de transporte ante el corte de comunicaciones ferroviarias. Hasta siete trayectos se ofertan en la jornada de este lunes desde Córdoba con una duración de viaje que oscila entre siete horas y media y doce horas.

Vuelos desde Sevilla y Málaga

Iberia ha activado un plan extraordinario de refuerzo en la ruta entre Madrid y Andalucía y ha programado de momento cuatro vuelos adicionales este lunes con destino Sevilla y Málaga, además de operar algunos enlaces con aviones de mayor capacidad para absorber el pico de demanda.

Aviones de Iberia. / CÓRDOBA

Alquiler de vehículos

Como tercera alternativa existe la posibilidad de alquilar un coche para desplazarse por carretera hasta Madrid.

Reclamaciones y derechos de los afectados

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha recordado los derechos de los usuarios tras la suspensión este lunes de los trenes AVE entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) de este domingo, entre ellos la posibilidad de solicitar la devolución íntegra del billete o viajar mediante el transporte alternativo que ofrezca la compañía.

La suspensión de la circulación de trenes para esta jornada implica el derecho del usuario a que la compañía ferroviaria ponga a su disposición un transporte alternativo para llegar a su destino lo antes posible o en una fecha posterior que convenga al viajero.

Panel informativo en la estación de Renfe-Julio Anguita en la mañana de este lunes. / Víctor Castro

El usuario puede optar por que su compañía le devuelva la totalidad del importe del billete o viajar en el transporte alternativo que le facilite.

Si no habilita este transporte en un máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida y el pasajero lo tiene que contratar por su cuenta, tiene derecho a que la compañía le abone el coste del viaje en autocar.

También puede ejercerse este derecho si la empresa ferroviaria autoriza directamente al usuario a la compra del billete de transporte alternativo.

Además, los pasajeros que hayan sufrido cancelaciones de viajes de regreso a sus domicilios tienen derecho a que, mientras logran transportes alternativos, las compañías ferroviarias les faciliten alojamiento. En caso de no haberlo hecho, los usuarios pueden reclamar el importe de los alojamientos que hayan tenido que contratar. Así lo establece el artículo 20.2b del citado reglamento europeo.

Si buscas información sobre los cambios de los billetes o suspensión del viaje, puedes contactar con los canales oficiales de las compañías:

Renfe: 900 10 10 20

Iryo: 900 00 14 02 o 910 15 00 00

En Directo

Adrián Ramírez Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido" El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado. Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó. Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".

María Roso Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria. Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente". [Lea aquí las declaraciones al completo]

Chencho Martínez Chencho Martínez Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.