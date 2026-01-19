Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Alternativas para viajar a Madrid desde Córdoba tras el accidente en Adamuz: autobuses y refuerzo de vuelos

Facua recuerda a los afectados sus derechos como usuarios ante la cancelación de trenes

Pasajeros en la estación de autobuses de Córdoba.

Pasajeros en la estación de autobuses de Córdoba. / Manuel Murillo

María Roso

La tragedia ferroviaria ocurrida este domingo 18 de enero en Adamuz, y que deja hasta el momento 39 fallecidos y más de un centenar de heridos, ha interrumpido todas las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que permanecerán sin servicio al menos durante toda la jornada del lunes.

En total, más de 200 trenes han quedado cancelados o seriamente alterados, generando un impacto sin precedentes en la conectividad ferroviaria.

Esta situación ha llevado a la activación y refuerzo de las alternativas de transporte que conectan Córdoba, Sevilla y Málaga (y el resto de Andalucía) con Madrid. De momento, Adif ya habilitó en la jornada del domingo servicios de autobús para los viajeros afectados en estaciones intermedias, mientras que las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha, Córdoba y Sevilla han permanecido abiertas durante toda la noche para acoger a los viajeros afectados por la cancelación de la circulación de trenes en el trayecto afectado.

Entre las alternativas de desplazamiento están los autobuses, el tren Intercity (que sí está operativo, pero solo el tramo sureste, y vuelos desde Sevilla y Málaga.

Autobús

El autobús se presenta como la alternativa de transporte ante el corte de comunicaciones ferroviarias. Hasta siete trayectos se ofertan en la jornada de este lunes desde Córdoba con una duración de viaje que oscila entre siete horas y media y doce horas.

Vuelos desde Sevilla y Málaga

Iberia ha activado un plan extraordinario de refuerzo en la ruta entre Madrid y Andalucía y ha programado de momento cuatro vuelos adicionales este lunes con destino Sevilla y Málaga, además de operar algunos enlaces con aviones de mayor capacidad para absorber el pico de demanda.

Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de EEUU

Aviones de Iberia. / CÓRDOBA

Alquiler de vehículos

Como tercera alternativa existe la posibilidad de alquilar un coche para desplazarse por carretera hasta Madrid.

Reclamaciones y derechos de los afectados

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha recordado los derechos de los usuarios tras la suspensión este lunes de los trenes AVE entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) de este domingo, entre ellos la posibilidad de solicitar la devolución íntegra del billete o viajar mediante el transporte alternativo que ofrezca la compañía.

La suspensión de la circulación de trenes para esta jornada implica el derecho del usuario a que la compañía ferroviaria ponga a su disposición un transporte alternativo para llegar a su destino lo antes posible o en una fecha posterior que convenga al viajero.

Panel informativo en la estación de Renfe-Julio Anguita en la mañana de este lunes.

Panel informativo en la estación de Renfe-Julio Anguita en la mañana de este lunes. / Víctor Castro

El usuario puede optar por que su compañía le devuelva la totalidad del importe del billete o viajar en el transporte alternativo que le facilite.

Si no habilita este transporte en un máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida y el pasajero lo tiene que contratar por su cuenta, tiene derecho a que la compañía le abone el coste del viaje en autocar.

También puede ejercerse este derecho si la empresa ferroviaria autoriza directamente al usuario a la compra del billete de transporte alternativo.

Además, los pasajeros que hayan sufrido cancelaciones de viajes de regreso a sus domicilios tienen derecho a que, mientras logran transportes alternativos, las compañías ferroviarias les faciliten alojamiento. En caso de no haberlo hecho, los usuarios pueden reclamar el importe de los alojamientos que hayan tenido que contratar. Así lo establece el artículo 20.2b del citado reglamento europeo.

Si buscas información sobre los cambios de los billetes o suspensión del viaje, puedes contactar con los canales oficiales de las compañías:

  • Renfe: 900 10 10 20
  • Iryo: 900 00 14 02 o 910 15 00 00
Accidente de tren en Adamuz, en directo: al menos 39 muertos y 122 heridos en la tragedia ferroviaria

Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba

Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz

El alcalde de Adamuz, tras la tragedia ferroviaria, resalta la "inmensa colaboración de los vecinos" ante "el horror de esta catástrofe"

Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz

La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz para identificar los cuerpos de las víctimas

Fuerte despliegue policial en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ante la llegada de los cadáveres de Adamuz

El obispo de Córdoba visita Adamuz tras el accidente ferroviario y acompaña a las víctimas y a sus familias

