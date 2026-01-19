Tragedia ferroviaria
Las claves del Frecciarossa ETR 1000: el tren de Iryo siniestrado en el accidente de Adamuz (Córdoba)
El convoy siniestrado había sido revisado tres días antes del descarrilamiento, según afirma la compañía
El tren 6189 de la compañía Iryo partía este domingo 18 de enero a las 18.40 horas desde la estación de María Zambrano en Málaga para realizar el trayecto entre la capital de la Costa del Sol y Madrid, pasando por Córdoba. En él viajaban 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista.
A las 19.45 horas, poco después de hacer parada en la estación Julio Anguita de Córdoba, el convoy descarrilaba a la altura de Adamuz por razones que aún se desconocen. Segundos después, un tren Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, impactaba contra los vagones, dando como resultado una de las mayores tragedias ferroviarias en la historia de España, con 39 fallecidos hasta el momento y más de un centenar de heridos.
Se da la circunstancia de que el tren afectado, del modelo Frecciarossa ETR 1000, había sido revisado el pasado 15 de enero, según ha confirmado la propia compañía italiana. Así, la empresa de transportes Iryo, participada mayoritariamente por el Estado italiano ha emitido un comunicado en el que asegura que el tren que circulaba “en un tramo recto”, en dirección Málaga–Madrid, “es de nueva construcción”, fabricado hace tan solo cuatro años, y cuya “última revisión se realizó el pasado 15 de enero”. Es decir, que tres días antes del descarrilamiento.
Un modelo de tren puntero
El modelo siniestrado es un tren de alta velocidad italiano de última generación, fabricado por un consorcio formado por Hitachi Rail y la canadiense Bombardier. Su velocidad comercial máxima homologada es de 360 km/h, aunque es capaz de alcanzar los 380 km/h de manera comercial y hasta los 400 km/h en máximo diseño. Su entrada en servicio se produjo en el año 2015, con capacidad para ser operativo en las rutas de alta velocidad de Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Suiza.
La compañía destaca del modelo su combinación de velocidad, eficiencia y sostenibilidad, y lo presenta como uno de los trenes más rápidos de Europa.
Características del ETR 1000
El tren de Iryo dispone de diseño aerodinámico, con tecnologías avanzadas de ahorro de energía, capacidad para 419 pasajeros y conectividad 5G.
Con un total de ocho vagones, dispone de un coche ejecutivo con 10 plazas, dos coches Business, que incluye el restaurante Bistró, un coche premium de confort superior, y cuatro coches estándar.
Primer operador privado, segundo, por detrás de Renfe
Iryo es el primer operador ferroviario privado de alta velocidad en España por número de frecuencias y volumen de flota, fruto de la liberalización del transporte ferroviario iniciada en 2019. Aunque por número, le supera la pública Renfe. Está participado por Trenitalia (empresa pública ferroviaria italiana, que es el principal accionista), Air Nostrum y Globalvia.
Adrián Ramírez
Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido"
El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado.
Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó.
Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia.
El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".
María Roso
Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba
Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento.
Rafael Verdú
Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz
El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria.
Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente".
Chencho Martínez
Minuto de silencio en Adamuz
Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.
Condolencias de diversas entidades
Diversas entidades como el sindicato CSIF, Satse, el Consejo Andaluz de Enfermería y la Asociación Presencia Cristiana han enviado sus condolencias a familiares y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.
