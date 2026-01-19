De Antonio Banderas a Paloma Cuevas o India Martínez: los famosos transmiten su solidaridad ante el trágico accidente ferroviario en Adamuz

La tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, a raíz del choque de dos trenes en la tarde del domingo 18 de enero por el descarrilamiento de un tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, y el posterior impacto de un tren Alvia que recorría en sentido inverso el viaje entre Madrid y Huelva, dejando hasta el momento 39 fallecidos y un centenar de heridos, ha generado una ola de solidaridad entre los famosos.

De Antonio Banderas a Paloma Cuevas, pasando por Rafa Nadal o Mbappé, todos han llenado sus perfiles en redes sociales con mensajes de consternación ante lo ocurrido, solidaridad con las víctimas y traslados de pésame a los familiares de los fallecidos.

“Consternado ante el terrible accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz. Mi corazón con los afectados y los familiares de las víctimas en estos duros momentos”, compartía el actor malagueño Antonio Banderas en su perfil de Instagram.

Por su parte, las cordobesas Paloma Cuevas e India Martínez, han trasladado sus mensajes de condolencias a través de las stories de sus perfiles en la red social. “No hay palabras para describir el dolor que muchas familias estarán viviendo ahora mismo”, señala Cuevas. India Martínez, por su parte, muestra su agradecimiento a los vecinos de Adamuz y a los sanitarios por la labor que están realizando.

Las cantantes Aitana y Vanesa Martín, también han tenido en su memoria a las víctimas. "Mi más sentido pésame a todas las familias afectadas", ha dicho la cantante Aitana. “Sigo en shock… ánimo a los afectados”, añadía Martín.

Los también cordobeses Fernando Tejero y Joaquín Cortés han expresado sus condolencias a las víctimas y familiares. El actor ha compartido un lazo negro con el hashtag #Adamuz; mientras que el bailarín y coreógrafo ha animado a todo el mundo a donar sangre. El mismo llamamiento que ha hecho la cantante María José Llergo, quien también se ha hecho eco de la desaparición de Boro, un perro que viajaba en el tren de Iryo y al que se busca a través de redes sociales.

La solidaridad del mundo del deporte

Por su parte, el francés Kylian Mbappé y el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, mandaron un mensaje de condolencia y apoyo a todos los familiares. “Quería tener un pensamiento para todas las víctimas de Córdoba. He visto lo que ha pasado y pienso en todas las familias, los padres, madres, hermanas, que han perdido a personas de su familia. Pensemos en ellos sin olvidar que hay cosas mucho más importantes que el fútbol”, ha asegurado Mbappé.

También desde Córdoba, el equipo blanquiverde ha guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento de hoy en memoria de las víctimas.

Por su parte, Rafa Nadal también ha tenido unas palabras para la tragedia de Adamuz: “Mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Adamuz. Os envío un fuerte abrazo y todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles. Mi ánimo y mis mejores deseos también para las personas heridas, con la esperanza de que se recuperen lo antes posible”.