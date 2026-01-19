Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba

Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento.

A través de varios perfiles de redes sociales, entre ellas Pacma Andalucía, se ha hecho un llamamiento para localizar al perro, que estaría en las inmediaciones del accidente ferroviario, muy asustado y desorientado. Desde Pacma avisan que si se le ve no se le persiga, pues podría huir por el pánico. “Intenta grabarlo o retenerlo con comida y avisa de inmediato”, señalan. El teléfono de contacto es 606 14 13 79, 691 19 79 73 y el 112.

El perro de Ana, una de las víctimas

Boro viajaba junto a Ana y su hermana. La primera pudo escapar con heridas, mientras que su hermana, que está embarazada, tuvo que ser rescatada por los bomberos y permanece ingresada en la UCI, sin que haya trascendido su pronóstico de momento.



La propia Ana, daba testimonio de lo ocurrido a la vez que hacía un llamamiento para localizar a su perro, “que también es familia”. Ambas hermanas residen en Madrid, aunque son naturales de Málaga y se habían desplazado a la capital de la Costa del Sol para pasar el fin de semana con la familia.

Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.