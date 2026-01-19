Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba

Es el perro de Ana, una de las víctimas del accidente, que viajaba con su hermana embarazada que se encuentra en la UCI

Boro, el perro desaparecido en el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz.

Boro, el perro desaparecido en el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz. / REDES SOCIALES

María Roso

Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento.

A través de varios perfiles de redes sociales, entre ellas Pacma Andalucía, se ha hecho un llamamiento para localizar al perro, que estaría en las inmediaciones del accidente ferroviario, muy asustado y desorientado. Desde Pacma avisan que si se le ve no se le persiga, pues podría huir por el pánico. “Intenta grabarlo o retenerlo con comida y avisa de inmediato”, señalan. El teléfono de contacto es 606 14 13 79, 691 19 79 73 y el 112.

El perro de Ana, una de las víctimas

Boro viajaba junto a Ana y su hermana. La primera pudo escapar con heridas, mientras que su hermana, que está embarazada, tuvo que ser rescatada por los bomberos y permanece ingresada en la UCI, sin que haya trascendido su pronóstico de momento.

Desgarrador testimonio de una de las pasajeras heridas en el accidente de tren: "Me giré hacia mi hermana diciéndole adiós y se apagó todo"

Desgarrador testimonio de una de las pasajeras heridas en el accidente de tren: "Me giré hacia mi hermana diciéndole adiós y se apagó todo"

Sara Fernández

La propia Ana, daba testimonio de lo ocurrido a la vez que hacía un llamamiento para localizar a su perro, “que también es familia”. Ambas hermanas residen en Madrid, aunque son naturales de Málaga y se habían desplazado a la capital de la Costa del Sol para pasar el fin de semana con la familia.

