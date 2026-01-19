La comida benéfica de la Fundación Bangassou en Córdoba ya tiene fecha

La Fundación Bangassou ya tiene fecha para su tradicional comida solidaria anual, que se celebrará el próximo 14 de marzo a las 14.00 horas en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. El encuentro volverá a reunir a colaboradores, voluntarios y personas comprometidas con los proyectos humanitarios que la fundación desarrolla en la República Centroafricana.

La cita contará con la presencia de Juan José Aguirre Muñoz, que regresará a Córdoba expresamente para participar en el acto, así como del obispo coadjutor de Bangassou, Aurelio Gazzera, quien ha manifestado su deseo de volver a encontrarse con la comunidad cordobesa y compartir este momento solidario.

Sorpresas y grupo en directo

La comida benéfica incluirá varias sorpresas y volverá a contar con la actuación en directo del grupo Trueno Azul, cuya participación fue especialmente celebrada en ediciones anteriores. Además, en los próximos días se facilitará un enlace para que los niños que lo deseen puedan inscribirse y colaborar como camareros durante el evento.

Paralelamente, la Fundación Bangassou ultima los preparativos para el envío de contenedores de ayuda humanitaria, cuya carga está prevista para el próximo 31 de enero, con el objetivo de que el material llegue a Bangassou antes del inicio de la temporada de lluvias.

Confirmar asistencia con antelación

Desde la organización se recuerda la importancia de confirmar la asistencia con antelación, ya que este año, por motivos de aforo, es necesario reservar las mesas completas. Habrá mesas de 6, 8, 10 y 12 plazas, que podrán reservarse contactando directamente con la fundación en el teléfono 957 47 14 57 o a través de los organizadores.

La Fundación Bangassou anima a la ciudadanía a participar y difundir la convocatoria, subrayando el carácter solidario de una cita que se ha consolidado como uno de los principales eventos benéficos del calendario local.