Calma en la estación de Renfe de Córdoba, con más de la mitad de los trenes cancelados tras el accidente ferroviario en Adamuz

La calma es la norma en la estación de Renfe-Julio Anguita en Córdoba capital después de la trágica noche por al accidente ferroviario en Adamuz en la tarde del domingo. Con la vía de alta velocidad hacia Madrid cortada, la mayor parte de los convoyes previstos se han suspendido.

En el recinto de la estación se ve en la mañana de este lunes menos movimiento de pasajeros de lo habitual. Los controles de acceso a las líneas de alta velocidad están prácticamente vacíos. Cada poco tiempo pasan unos cuantos viajeros que se suben a alguna de las lanzaderas que sí operan, por ejemplo en dirección a Sevilla o Granada.

Precisamente hacia Granada se dirige un joven que aseguraba haberse quedado atrapado ayer en Córdoba. Esta mañana ya tenía disponible un tres con destino a la capital granadina. "Me he visto afectado por el accidente", aseguraba con prisa mientras consultaba más información con operarios de Renfe.

Muchos trenes cancelados

En los paneles de información de la estación más de la mitad de los trenes aparecían como cancelados. En torno a las 10 de la mañana, de las 20 salidas anunciadas un total de 13 aparecían como canceladas; son todas las que tenían como destino Madrid o más al norte usando las líneas de alta velocidad.

Sin embargo, algunos trenes de larga distancia sí están operando con relativa normalidad, aunque eludiendo la línea AVE. Por ejemplo, había anunciado un tren con destino Barcelona Sants sin retrasos, si bien hacía un recorrido que evitaba Madrid, pasando por Jaén y Alcázar de San Juan.

La estación de Renfe-Julio Anguita en la mañana de este lunes. / Víctor Castro

Mientras tanto, los pasajeros afectados y atrapados en Córdoba están buscando alternativas. Ya desde anoche Renfe comenzó a trasladar viajeros hasta Madrid mediante autobuses, según han comentado algunos de los afectados en redes sociales. En la estación de Córdoba, aseguran, se les abrió la cafetería para que pudieran pasar la noche. También esta siendo complicado, al memos a primera hora de la mañana, encontrar un coche de alquiler.

Algunos de estos pasajeros tuvieron que aguardar varias horas hasta obtener información sobre lo que estaba sucediendo, de acuerdo con los comentarios en redes sociales. Por el momento se desconoce cuántos viajeros se han visto afectados por el corte de la línea Madrid-Córdoba, pero se cancelaron varios convoyes. Además, el accidente se produjo un domingo por la tarde, cuando suele haber mayor afluencia de pasajeros hacia y desde Madrid.

Mientras tanto, familiares de las víctimas del siniestro están siendo atendidas en la estación de Renfe-Julio Anguita en Córdoba, en una sala habilitada especialmente para ellos y bajo vigilancia. Por el momento hay un par de familias que están recibiendo apoyo psicológico.