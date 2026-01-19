Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia en Adamuz

La caída de tres vagones por un terraplén complica las labores de rescate en Adamuz: "La cifra de fallecidos puede aumentar"

El Gobierno andaluz activa un amplio dispositivo sanitario en todas las provincias para atender a heridos en Sevilla, Córdoba o Málaga y contabiliza ya 76 hospitalizados

Antonio Sanz desde Adamuz, el lugar del accidente

Antonio Sanz desde Adamuz, el lugar del accidente / FRANCISCO OLMO (EUROPA PRESS) / Europa Press

Javier Alonso

Sevilla

La cifra de 21 personas fallecidas por el grave accidente ferroviario en el término municipal de Adamuz en Córdoba se puede incrementar en las próximas horas. Así lo ha advertido el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha advertido de la grave situación de al menos tres vagones que con motivo del choque han salido despedidos y se han caído por un terraplén de cuatro metros. En ellos se centran ahora las complejas labores de rescate.

"El mayor problema son los vagones que han caído por un terraplén de cuatro metros. No podemos dar cifras pero puede incrementarse aún más el número de víctimas mortales y heridos graves", explicó el consejero de Emergencias, quien ha estimado que la "evolución será desfavorable" una vez que los servicios de emergencia logren acceder a estos vagones. Es decir, el volumen de fallecidos y heridos difundido hasta el momento (21 víctimas mortales y 25 heridos graves) no incluye las cifras de estos vagones que han caído por un terraplén.

Ante esta situación, el Servicio Andaluz de Salud ha desplegado múltiples vehículos 061, transporte de críticos y unidades de apoyo de distintas provincias que estamos activando. De hecho, están ya con preaviso además del Hospital Reina Sofía, donde se están trasladando la mayor parte de los heridos, el Virgen del Rocío de Sevilla o los hospitales de Málaga. "Pedimos a todos los que no tengan una situación urgente que no se desplacen a los centros sanitarios del entorno en estos momentos", apuntó el consejero pidiendo que se garantice la prioridad de todos los heridos por el accidente.

El número de heridos por tanto sigue aumentando. En estos momentos, están siendo atendidos en seis centros hospitalarios de Andalucía. En total, hay 73 adultos en observación en el Reina Sofía, el Virgen del Rocio, Jaén, Sevilla, Montilla, Infanta Margarita y Andújar. Hay cinco graves, seis muy graves, cuatro trasladados y otros siete leves.

Máxima coordinación y desplazamiento del presidente

Nada más conocer la gravedad del accidente, la Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 y desplegado un puesto de mando avanzado. "Hay una máxima coordinación entre administraciones y una gran solidaridad en el pueblo de Adamuz", explicó. De hecho, la Unidad Militar de Emergencias se ha trasladado desde la Base de Morón a petición de la Junta de Andalucía para colaborar en las labores de rescate.

Antonio Sanz subrayó que el presidente de la Junta de Andalucía se está trasladando también a la zona y que el gobierno autonómico ha mantenido contactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Casa Real, o los ministros de Transportes y Sanidad.

