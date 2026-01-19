El Gobierno decreta tres días de luto oficial en todo el país por el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el Real Decreto por el que se declara luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz (Córdoba) de tres días, desde esta medianoche hasta las cero horas del viernes. El Ayuntamiento de Adamuz ha sido de los primeros en decretar el luto en solidaridad con los familiares de los fallecidos en la tragedia ferroviaria.

En concreto, tal y como había adelantado desde Adamuz el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se declara luto oficial desde las 00.00 horas del día 20, hasta las 24 horas del día 22 de enero de 2026, según el Real Decreto 37/2026 publicado en el BOE extraordinario.

Durante estos tres días de luto oficial tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad se ha decretado que la Bandera Nacional ondee a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada, en señal de duelo por las al menos 39 víctimas mortales.

El luto oficial se lleva a cabo, a propuesta del presidente del Gobierno, como testimonio del dolor por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz, donde este lunes el propio Pedro Sánchez ha destacado que el Estado ha actuado "unido" y "con lealtad".

Además, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que van a "dar con la verdad" sobre las causas del accidente y ha advertido a los ciudadanos ante los "bulos" que se pueden extender después de la tragedia, por lo que les ha pedido que se informen por medios contrastados y por canales oficiales.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha hecho igual y ha decretado luto oficial en toda la Comunidad Autónoma. La medida se recoge en el Decreto del Presidente 1/2026, aprobado “como testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y manifestación de apoyo y solidaridad con sus familias”.

El decreto establece en su artículo único que “se declara luto oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía por las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del día 18 de enero de 2026”. El periodo de luto se extenderá “desde las 00:00 horas del martes 20 de enero, a las 24:00 horas del jueves 22 de enero de 2026”.

Durante estos días, añade el texto, “las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía”, al tiempo que se “invita asimismo a secundar esta medida al resto de instituciones y entidades públicas y privadas que así lo consideren”.

En Directo

Puente apunta al 2 de febrero como la primera fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado en una entrevista a la cadena La Sexta que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse el próximo 2 de febrero.

Puente reconoce que hay más roturas en la vía donde tuvo lugar el accidente El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que la rotura del carril de la vía en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz no se limita solo a un trozo, sino que hay muchas más roturas a lo largo de 200 o 300 metros de vía. Puente ha detallado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, que la imagen de la Guardia Civil que ha trascendido es solo la primera de una serie de roturas de vía, y que no se sabe aún si es una causa o una consecuencia del accidente. [El contenido al completo, aquí]

Así ha sido el accidente de tren en Córdoba El impacto entre un tren de Iryo y un Alvia de RENFE a la altura de Adamuz (Córdoba) ha dejado un saldo de al menos 40 fallecidos y más de 150 heridos de distinta consideración en el que se ha convertido en el accidente más grave en los casi 34 años desde que se puso en marcha la red de alta velocidad en España. [Lea aquí este reportaje multimedia especial]

Familiares del cardiólogo Jesús Saldaña difunden su fotografía para intentar dar con su paradero Familiares de Jesús Saldaña han pedido en el Centro Cívico de Poniente Sur difundir su fotografía. Iba en el Iryo y está desaparecido. Según los familiares, la Policía Judicial les ha informado de que se identificó en una ambulancia, pero no aparece en ningún hospital. Es cardiólogo del Hospital de la Paz de Madrid. El cardiólogo Jesús Saldaña, desaparecido, iba en el tren Iryo. / CÓRDOBA