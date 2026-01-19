Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

El Gobierno decreta tres días de luto oficial en todo el país por el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)

La Junta hace lo mismo y decreta luto oficial desde las 00.00 horas del día 20, hasta las 24 horas del día 22 de enero de 2026, según el Real Decreto 37/2026

Uno de los trenes afectados en el accidente de Adamuz.

Uno de los trenes afectados en el accidente de Adamuz. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el Real Decreto por el que se declara luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz (Córdoba) de tres días, desde esta medianoche hasta las cero horas del viernes. El Ayuntamiento de Adamuz ha sido de los primeros en decretar el luto en solidaridad con los familiares de los fallecidos en la tragedia ferroviaria.

En concreto, tal y como había adelantado desde Adamuz el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se declara luto oficial desde las 00.00 horas del día 20, hasta las 24 horas del día 22 de enero de 2026, según el Real Decreto 37/2026 publicado en el BOE extraordinario.

Durante estos tres días de luto oficial tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad se ha decretado que la Bandera Nacional ondee a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada, en señal de duelo por las al menos 39 víctimas mortales.

El luto oficial se lleva a cabo, a propuesta del presidente del Gobierno, como testimonio del dolor por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz, donde este lunes el propio Pedro Sánchez ha destacado que el Estado ha actuado "unido" y "con lealtad".

Además, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que van a "dar con la verdad" sobre las causas del accidente y ha advertido a los ciudadanos ante los "bulos" que se pueden extender después de la tragedia, por lo que les ha pedido que se informen por medios contrastados y por canales oficiales.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha hecho igual y ha decretado luto oficial en toda la Comunidad Autónoma. La medida se recoge en el Decreto del Presidente 1/2026, aprobado “como testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y manifestación de apoyo y solidaridad con sus familias”.

El decreto establece en su artículo único que “se declara luto oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía por las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del día 18 de enero de 2026”. El periodo de luto se extenderá “desde las 00:00 horas del martes 20 de enero, a las 24:00 horas del jueves 22 de enero de 2026”.

Durante estos días, añade el texto, “las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía”, al tiempo que se “invita asimismo a secundar esta medida al resto de instituciones y entidades públicas y privadas que así lo consideren”.

