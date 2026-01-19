Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba

Una decena de personas han pasado la noche en el centro de educación ambiental de Córdoba. Ana Belén Losada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado en la capital está atendiendo a víctimas leves del accidente ferroviario de Adamuz que han sido derivadas desde el hospital Reina Sofía tras recibir el alta médica. Once personas adultas han pasado la noche en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de Córdoba y a primera hora de la mañana continuaban a la espera de un medio de transporte para regresar a sus provincias de origen. Al lugar se ha desplegado un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, técnicos en emergencias sanitarias y voluntariado de acompañamiento tras una noche muy dura para los afectados.

La labor principal del dispositivo es “el acompañamiento y el apoyo psicosocial”, además de la cobertura de necesidades básicas. Las personas atendidas reciben kits de higiene y de ropa, alimentación, mantas y ropa de abrigo, así como cargadores de móviles para mantener el contacto con sus familiares.

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado / Paula Ruiz

Dispositivo con relevos y atención permanente

El equipo desplegado está formado por técnicos en emergencias sanitarias, psicólogos y psicólogas especializados en intervención psicosocial y voluntariado de acompañamiento. El dispositivo funciona con relevos para garantizar la atención todo el día, tanto a las personas afectadas como al propio personal que ha trabajado durante la noche.

La respuesta del voluntariado ha sido “inmediata y amplia”, con apoyo no solo desde Córdoba capital, sino también desde provincias cercanas. Desde Cruz Roja subrayan que, aunque la ayuda siempre es bienvenida, en este tipo de situaciones se requieren perfiles específicos y una coordinación adecuada. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la sede o los canales oficiales de la organización.

En Directo

Adrián Ramírez Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido" El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado. Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó. Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".

María Roso Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria. Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente". [Lea aquí las declaraciones al completo]

Chencho Martínez Chencho Martínez Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.

Condolencias de diversas entidades Diversas entidades como el sindicato CSIF, Satse, el Consejo Andaluz de Enfermería y la Asociación Presencia Cristiana han enviado sus condolencias a familiares y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.

Según fuentes de Cruz Roja, tras desayunar y recibir atención de los psicólogos y voluntarios activados en el centro de educación ambiental, la mitad de las personas que han pasado la noche en las instalaciones municipales han conseguido transporte para regresar y a esta hora solo quedan seis personas en el edificio.