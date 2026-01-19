Accidente ferroviario
Ana, una embarazada que iba en el tren de Málaga durante el accidente ferroviario de Adamuz, en la UCI: "Está intubada e inconsciente"
La mujer continúa hospitalizada tras sufrir un fuerte traumatismo craneoencefálico y fracturarse una vértebra
La tragedia del accidente ferroviario producido este domingo tras el descarrilamiento de un tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, y el choque en el acceso a la estación de Adamuz (Córdoba) contra un tren Alvia, que cubría el trayecto Madrid–Huelva, continúa dejando testimonios de viajeros que se encontraban en los trenes siniestrados.
Este ha sido el caso de Ana, una joven malagueña que viajaba con destino Madrid junto a su cuñado y su hermana, que se encuentra embaraza de cinco meses y ha tenido que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos debido al fuerte traumatismo craneoencefálico y la fractura de una vértebra que sufrió tras el vuelco de su tren y el coche con el de Madrid–Huelva.
"No sabemos si hay lesiones cerebrales"
Una situación que ha hecho que la joven embarazada se encuentre en estado crítico a la espera de cómo evoluciona en las próximas horas. Así lo ha explicado a 'El Programa de Ana Rosa' su padre, Alberto García: "Mi hija está en la UCI, no sabemos si hay lesiones cerebrales o no, está por determinar, y está intubada e inconsciente".
Junto a esto, ha explicado: "Tiene una fractura de vértebra que tampoco sabemos el alcance que pueda tener. Su situación es bastante preocupante".
El padre de la embarazada herida habla sobre el estado del bebé
Sobre el estado del bebé, con cinco meses de gestación, el padre ha asegurado: "El bebé parece que late. Es lo único que sabemos por ahora".
En cuanto a su yerno, el hombre ha afirmado que "ha salido bastante bien parado", con apenas unas pequeñas lesiones en el oído y un esguince de tobillo.
"Dice mi hija pequeña que aquello era una escena dramática, de ver gente saliendo, rompiendo cristales. Unos podían, otros no. Unos se movían, otros no", ha señalado el hombre.
El testimonio de la hija menor tras ser rescatada del tren
Ana, su hija menor, también ha mostrado su experiencia ante las cámaras de televisión, a quienes ha explicado que se encontraba en el vagón número siete del tren de Málaga con destino a Madrid.
"Me giré, miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo, solo chillidos. Intenté ir hacia mi hermana y me dijeron 'Estás pisando a una niña' y no pude acceder", ha relatado la joven.
Además, ha asegurado que "había muchos cachos del tren en el medio" y que fueron los propios Bomberos los que la evacuaron del vagón a través de la ventana.
"Yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana, inconsciente y embarazada"
"Mientras, yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana, inconsciente y embarazada, y empecé a gritárselo a todo el mundo, 'está embarazada, está embarazada'. Entonces, volvieron los Bomberos y fueron a por ella, la sacaron y esta en la UCI. No sé nada más", ha recalcado la joven.
Por ahora, tanto ella como su familia desconocen el pronóstico de su hermana ni "qué pasará con ella", pero para Ana todo lo vivido es "como una película de terror".
"Había gente que estaba muy, muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y que no puedes hacer nada", ha señalado Ana.
Asimismo, ha aprovechado el alcance de los medios de comunicación para pedir colaboración ciudadana para encontrar a Boro, su perro, con el que habían viajado a Málaga para reencontrarse con sus seres queridos y que, más que un animal, es "familia también".
Puente apunta al 2 de febrero como la primera fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado en una entrevista a la cadena La Sexta que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse el próximo 2 de febrero.
Puente reconoce que hay más roturas en la vía donde tuvo lugar el accidente
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que la rotura del carril de la vía en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz no se limita solo a un trozo, sino que hay muchas más roturas a lo largo de 200 o 300 metros de vía.
Puente ha detallado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, que la imagen de la Guardia Civil que ha trascendido es solo la primera de una serie de roturas de vía, y que no se sabe aún si es una causa o una consecuencia del accidente.
Así ha sido el accidente de tren en Córdoba
El impacto entre un tren de Iryo y un Alvia de RENFE a la altura de Adamuz (Córdoba) ha dejado un saldo de al menos 40 fallecidos y más de 150 heridos de distinta consideración en el que se ha convertido en el accidente más grave en los casi 34 años desde que se puso en marcha la red de alta velocidad en España.
Familiares del cardiólogo Jesús Saldaña difunden su fotografía para intentar dar con su paradero
Familiares de Jesús Saldaña han pedido en el Centro Cívico de Poniente Sur difundir su fotografía. Iba en el Iryo y está desaparecido. Según los familiares, la Policía Judicial les ha informado de que se identificó en una ambulancia, pero no aparece en ningún hospital. Es cardiólogo del Hospital de la Paz de Madrid.
El Colegio de la Abogacía de Córdoba traslada su pésame a los familiares de la víctimas
El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha querido trasladar su más sentido pésame y solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz (Córdoba), causando víctimas mortales y numerosos heridos todavía en atención sanitaria y con cifras que podrían variar conforme avance la identificación y asistencia a los afectados.
Ante la magnitud de esta tragedia, la Junta de Gobierno del Colegio en sesión extraordinaria celebrada esta mañana, ha acordado suspender todos los actos colegiales programados para esta semana, como muestra de respeto institucional y solidaridad con las víctimas y sus familias.
La Junta de Gobierno ha acordado igualmente poner el Colegio a disposición de las autoridades competentes y de las personas afectadas, ofreciendo su colaboración y recursos para cuanto pueda resultar necesario en estos momentos.
